Estos son los encantos del pueblo de Boyacá conocido como el ‘nido verde’, un destino con historia y riqueza natural

El departamento de Boyacá, ubicado en el centro del país, es un destino turístico encantador e ideal para quienes buscan historia, naturaleza, cultura y gastronomía en un mismo lugar.

Uno de sus 123 municipios es Iza, ubicado a 90 kilómetros de Tunja y 240 kilómetros de Bogotá.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), esta población, que tiene la particularidad de ser la que tiene el nombre más corto de los municipios del departamento, hace parte de la provincia de Sugamuxi y está a 2.560 metros del nivel del mar.

Su temperatura oscila entre los 10°C y los 18°C y cuenta con aproximadamente 2.000 habitantes y fue declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional”, mediante resolución 617 de 2002 del Ministerio de Cultura.

Su nombre proviene de la palabra chibcha za que significa noche. Otros investigadores interpretan esta palabra como ‘tierra de curación’.

Iza es un municipio colonial. | Foto: Alcaldía de Iza

También es conocido como el ‘Nido Verde de Boyacá’. Este nombre fue dado por Manuel Ancizar, quien hacia 1850 recorrió la región en calidad de secretario de la Comisión Corográfica dirigida por Agustín Codazzi. “En su obra ‘Peregrinación de Alpha por las provincias del norte de la nueva granada en 1850-1851′, Ancizar se refiere a Iza como un verde nido en alusión a los sauces, alisos, chicalás, vegetación que daba un entorno natural al centro urbano", señala Situr.

Además, forma parte de la Red de pueblos que enamoran desde 2021, iniciativa que lidera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la cual busca “visibilizar destinos turísticos que tradicionalmente no han sido protagónicos, pero que cuentan con atractivos singulares y característicos que los hacen únicos”.

Atractivos

Entre los atractivos del municipio se encuentra el templo del Divino Salvador. Fue construido en 1678 en adobe, teja de barro y lajas bajo el estilo colonial. A la fecha, se conservan las pilas bautismales, el pulpito y el altar mayor de la primera construcción.

Un segundo atractivo es el mural la Palabra en el Tejido. De acuerdo con Situr Boyacá, esta obra que rinde homenaje al conocimiento ancestral. “Los personajes del mural relatan la tradición, los seres míticos, herramientas y oficios vigentes, la flora, fauna y los lugares turísticos”. señala Situr.

Otro lugar imperdible es el parque Álvaro Díaz Gómez, el cual recibe el nombre de un destacado líder local y que fue concejal del municipio.

“Entrando el siglo XX estaba cubierto de prados y era habilitado como plaza de toros. Hacia la década de los 70 inicia un proceso de reconstrucción que incluye el piso en cemento, una fuente en el centro, jardines ornamentales, bancas en madera”, agrega el sistema de información turística.