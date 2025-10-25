Suscribirse

Turismo

No es Ráquira ni Monguí. El histórico pueblo boyacense de calles empedradas, balcones verdes y varios pisos térmicos

Este destino es uno de los más llamativos en el departamento de Boyacá.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
25 de octubre de 2025, 11:44 a. m.
El Cocuy, Colombia
El Cocuy es uno de los municipios coloniales para visitar en Boyacá. | Foto: Getty Images

Boyacá es conocido por ser un departamento con una gran riqueza histórica, lo que se refleja en una buena cantidad de pueblos que tienen arquitectura típica de hace cientos de años.

Durante el período colonial, esta región fue clave, gracias a su estratégica ubicación en el altiplano cundiboyacense. La influencia de los colonizadores se plasmó en la construcción de iglesias, plazas y casas de la época, que en muchos casos se conservan muy bien.

Además, algunos de estos pueblos fueron fundados como parte de la expansión del dominio español y fueron centros de actividad económica y religiosa, lo que les permitió crecer y consolidarse con un diseño urbano característico de la colonia.

El Cocuy, Boyacá, Colombia
El Cocuy es uno de los destinos apetecidos para visitar en Boyacá. | Foto: Getty Images

Poblados como Villa de Leyva, Tunja, Duitama, Monguí y Ráquira, entre otros, son claros ejemplos de cómo la arquitectura colonial sigue siendo un punto de referencia para los turistas y una muestra de la riqueza cultural de la región.

Belleza colonial

A estos se suma El Cocuy, cuya cabecera municipal está situada a una altura de 2.750 metros sobre el nivel del mar. Fue fundado en 1541 y en 1751 se convirtió en municipio.

Contexto: A solo 15 minutos del Lago de Tota: así es uno de los municipios más antiguos de Boyacá

El portal oficial de turismo Colombia Travel indica que en este pueblo es posible apreciar antiguas edificaciones y en su casco urbano hay un camino que se conoce como Calle Real en la que se encuentra la Casa del General Santos Gutiérrez y el Teatro de Boyacá, el Palacio de Justicia, el hotel Casa Muñoz y la Casa de la Cultura. Una de las particularidades es que las viviendas están pintadas de color verde esmeralda y blanco, además de exhibir calles empedradas.

Atractivos naturales

Este lugar es uno de los destinos más visitados por los amantes de la historia, la cultura, la ecología y la investigación ambiental. El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que este es un destino que ofrece una combinación de montes, llanos, bosques, páramos y nevados únicos.

Más 300.000 hectáreas conforman el Parque Nacional Natural el Cocuy, un templo de agua que tiene más de 80 quebradas y ríos, como el Casanare, Playón y Mundo Nuevo; y alrededor de 150 lagunas como la de La Plaza, Avellanal y la Grande de la Sierra, que se destaca por su llamativo color y por sus más de 35 hectáreas de extensión. Estas se alimentan de la Sierra Nevada del Cocuy, el glaciar más grande de Colombia y la masa continua de nieve más grande al norte del continente.
Más 300.000 hectáreas conforman el Parque Nacional Natural el Cocuy. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Es un lugar ideal para los amantes de la naturaleza, gracias a su biodiversidad que está representada en muchas especies nativas que se puede encontrar en su hábitat, como es el caso de los osos de anteojos, venados, águilas, tigrillos, frailejones, cedros y totumos.

Aparte de su patrimonio ancestral, histórico y cultural, uno de sus atractivos turísticos más visitados es la Sierra Nevada de El Cocuy, Guicán y Chita, la cual se encuentra ubicada dentro del Parque Nacional Natural El Cocuy. Este ecosistema cuenta con 18 picos cubiertos por nieves perpetuas, entre los que están el Púlpito el Diablo, Pan de Azúcar, El Toti, El Castillo y El Ritacuba.

Contexto: El pequeño pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘siervo del sol’, un destino ideal para el senderismo y el turismo cultural

La Sierra Nevada del Cocuy posee el glaciar más grande del país y es la masa de nieve continua más grande de Sudamérica, al norte de la línea del Ecuador, de acuerdo con Situr. En ella abundan, además, lagos y cascadas, y su extensión abarca los departamentos de Boyacá, Arauca y Casanare.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cómo saber si es jurado y dónde votar en la consulta del Pacto Histórico este domingo, 26 de octubre

2. Nueva regla de viaje en Estados Unidos: así se planea monitorear cada entrada y salida de extranjeros

3. “Mi esposa vive más en el hospital que en casa”: familias en París denuncian plagas de ratas, mosquitos, humedad y condiciones inhumanas

4. Mbappé vs. Lamine Yamal: ¿una nueva era de los clásicos al estilo Ronaldo vs. Messi? Esto dicen los números

5. Así es Salem, ‘la ciudad de las brujas de EE. UU.’ y epicentro de la celebración de Halloween. ¿Cuál es su tenebrosa historia?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoBoyacávacaciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.