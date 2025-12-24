Valle del Cauca

Feria de Cali 2025: lista de actividades imperdibles en esta edición

Desfiles, conciertos y eventos gratuitos marcarán la edición 68 de una de las celebraciones más importantes del país

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
24 de diciembre de 2025, 5:01 p. m.
La Feria de Cali inicia este 25 de diciembre.
La Feria de Cali inicia este 25 de diciembre. Foto: Alcaldía de Cali/API.

Santiago de Cali se prepara para vivir, entre el 25 y el 30 de diciembre, una nueva edición de la Feria de Cali, considerada uno de los eventos culturales más representativos de Colombia. La versión número 68 contará con una agenda amplia que incluye desfiles tradicionales, conciertos, actividades comunitarias y programación gratuita en distintos puntos de la ciudad.

La apertura oficial de la feria estará a cargo del Salsódromo, el desfile que marca el inicio de las celebraciones y que reunirá a escuelas de salsa, bailarines y agrupaciones artísticas sobre la Autopista Suroriental. Desde la organización del evento señalaron que “el Salsódromo sigue siendo el símbolo de identidad y apertura de la Feria de Cali”.

Salsódromo, feria de Cali
El Salsódromo es uno de los eventos más importantes de la Feria de Cali. Foto: Alcaldía de Cali/API.

El 26 de diciembre se realizará el desfile de las Fiestas de Mi Pueblo, un espacio en el que los municipios del Valle del Cauca exhibirán sus tradiciones, música, danzas y gastronomía. Para los organizadores, esta actividad “permite mostrar la diversidad cultural del departamento y fortalecer el sentido de pertenencia regional”.

La programación continuará con el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, que año tras año convoca a cientos de vehículos históricos y a miles de espectadores. Este evento es considerado uno de los más concurridos de la feria y una de las postales tradicionales de la ciudad durante las festividades.

Cali

Desactivan cuatro vehículos cargados con explosivos en el Cauca: disidencias iban a atacar nuevamente Buenos Aires

Cali

¿Persecución política contra el gabinete del alcalde Alejandro Eder en Cali?

Cali

Otro golpe a Eder: Personería de Cali suspendió por ocho meses al exsecretario de Deportes, Felipe Montoya

Cali

Volcán Puracé este martes 23 de diciembre: aumenta la actividad sísmica y ordenan cierre temporal de estas áreas

Vehículos

Pico y placa en Cali rota para este miércoles, 24 de diciembre; revise horarios y restricciones para evitar multas

Cali

Pánico en Pasto: a solo diez minutos del casco urbano hubo combates entre Ejército y un grupo armado ilegal

Cali

Yumbo lidera la reducción del delito en el Valle y marca contraste con el deterioro de seguridad regional

Turismo

Arranca la Feria de Cali: esta es la programación completa para este jueves 25 de diciembre; para no perdérsela

Vehículos

Pico y placa en Cali para este viernes, 26 de diciembre: consulte horarios y restricciones para el segundo día de la Feria

Turismo

Estos son los cuatro principales desfiles que encenderán la Feria de Cali, sus fechas y recorridos

Otro de los eventos centrales será el Carnaval de Cali Viejo, una celebración que rescata las expresiones culturales, las comparsas y los personajes tradicionales de la capital vallecaucana. Desde la organización destacaron que “este carnaval es una apuesta por la memoria histórica y la identidad popular de Cali”.

Además de los desfiles, la Feria de Cali 2025 contará con conciertos, presentaciones artísticas, actividades deportivas, encuentros comunitarios y espacios gastronómicos, muchos de ellos de acceso gratuito. Las autoridades han reiterado que el objetivo es “llevar la feria a todos los sectores de la ciudad”.

Encuentro de melómanos
El encuentro de melómanos y coleccionistas en la Feria de Cali es un evento cultural masivo que celebra la historia y cultura de la salsa y otros ritmos. Foto: Corfecali

Una de las novedades de esta edición será la reactivación de la Calle de la Feria en el barrio Obrero, que funcionará como punto de encuentro cultural y musical durante varios días de la celebración.

Desde la Alcaldía y la organización del evento señalaron que esta versión mantiene el enfoque de una “Feria Pa’ Todos”, con programación descentralizada en comunas y corregimientos, buscando garantizar el acceso de propios y visitantes a las actividades culturales.

Con una agenda diversa y pensada para distintos públicos, la Feria de Cali 2025 se proyecta como un cierre de año marcado por la música, la tradición y la celebración colectiva en la capital del Valle del Cauca.

Mas de Cali

Feria de Cali

Feria de Cali 2025: lista de actividades imperdibles en esta edición

Uno de los vehículos cargados con explosivos.

Desactivan cuatro vehículos cargados con explosivos en el Cauca: disidencias iban a atacar nuevamente Buenos Aires

.

¿Persecución política contra el gabinete del alcalde Alejandro Eder en Cali?

Felipe Montoya, Secretario de Deporte y Recreación

Otro golpe a Eder: Personería de Cali suspendió por ocho meses al exsecretario de Deportes, Felipe Montoya

El volcán Puracé continúa inestable.

Volcán Puracé este martes 23 de diciembre: aumenta la actividad sísmica y ordenan cierre temporal de estas áreas

Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa.

Pico y placa en Cali rota para este miércoles, 24 de diciembre; revise horarios y restricciones para evitar multas

Combates cerca a zona urbana de Pasto, Nariño

Pánico en Pasto: a solo diez minutos del casco urbano hubo combates entre Ejército y un grupo armado ilegal

Mejora la seguridad en Yumbo, Valle del Cauca

Yumbo lidera la reducción del delito en el Valle y marca contraste con el deterioro de seguridad regional

Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali

Rota pico y placa en Cali este martes, 23 de diciembre; verifique si puede sacar su carro

Seguridad en la Feria de Cali.

Policía y Alcaldía garantizan seguridad durante la Feria de Cali: más de 1.200 uniformados estarán desplegados en los eventos

Noticias Destacadas