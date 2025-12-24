Feria de Cali 2025: lista de actividades imperdibles en esta edición

Santiago de Cali se prepara para vivir, entre el 25 y el 30 de diciembre, una nueva edición de la Feria de Cali, considerada uno de los eventos culturales más representativos de Colombia. La versión número 68 contará con una agenda amplia que incluye desfiles tradicionales, conciertos, actividades comunitarias y programación gratuita en distintos puntos de la ciudad.

La apertura oficial de la feria estará a cargo del Salsódromo, el desfile que marca el inicio de las celebraciones y que reunirá a escuelas de salsa, bailarines y agrupaciones artísticas sobre la Autopista Suroriental. Desde la organización del evento señalaron que “el Salsódromo sigue siendo el símbolo de identidad y apertura de la Feria de Cali”.

El Salsódromo es uno de los eventos más importantes de la Feria de Cali. Foto: Alcaldía de Cali/API.

El 26 de diciembre se realizará el desfile de las Fiestas de Mi Pueblo, un espacio en el que los municipios del Valle del Cauca exhibirán sus tradiciones, música, danzas y gastronomía. Para los organizadores, esta actividad “permite mostrar la diversidad cultural del departamento y fortalecer el sentido de pertenencia regional”.

La programación continuará con el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, que año tras año convoca a cientos de vehículos históricos y a miles de espectadores. Este evento es considerado uno de los más concurridos de la feria y una de las postales tradicionales de la ciudad durante las festividades.

Otro de los eventos centrales será el Carnaval de Cali Viejo, una celebración que rescata las expresiones culturales, las comparsas y los personajes tradicionales de la capital vallecaucana. Desde la organización destacaron que “este carnaval es una apuesta por la memoria histórica y la identidad popular de Cali”.

Además de los desfiles, la Feria de Cali 2025 contará con conciertos, presentaciones artísticas, actividades deportivas, encuentros comunitarios y espacios gastronómicos, muchos de ellos de acceso gratuito. Las autoridades han reiterado que el objetivo es “llevar la feria a todos los sectores de la ciudad”.

El encuentro de melómanos y coleccionistas en la Feria de Cali es un evento cultural masivo que celebra la historia y cultura de la salsa y otros ritmos. Foto: Corfecali

Una de las novedades de esta edición será la reactivación de la Calle de la Feria en el barrio Obrero, que funcionará como punto de encuentro cultural y musical durante varios días de la celebración.

Desde la Alcaldía y la organización del evento señalaron que esta versión mantiene el enfoque de una “Feria Pa’ Todos”, con programación descentralizada en comunas y corregimientos, buscando garantizar el acceso de propios y visitantes a las actividades culturales.

Con una agenda diversa y pensada para distintos públicos, la Feria de Cali 2025 se proyecta como un cierre de año marcado por la música, la tradición y la celebración colectiva en la capital del Valle del Cauca.