Todo está listo para dar inicio a la esperada Feria de Cali, uno de los eventos más importantes del fin de año en Colombia y el más emblemático de la capital vallecaucana, un símbolo de identidad que celebra la cultura de esta ciudad, especialmente su reconocida pasión por la salsa.

La programación es amplia, pero hay desfiles que destacan y marcan el desarrollo del mismo, pues no solo los caleños los esperan con ansia, sino que para los visitantes son un gran atractivo para no perderse. Estos son cuatro desfiles que vale la pena apreciar, pues conectan con la identidad de la región.

Todo listo para la Feria de Cali 2025: estos son los eventos confirmados, escenarios y artistas que se podrán ver gratis

Salsódromo

Este es uno de los eventos más esperados en la Feria de Cali, que se realiza el 25 de diciembre y se consolida como el encuentro inaugural, con una explosión cultural que atrae a miles de visitantes.

En el Salsódromo, las mejores escuelas de salsa de la ciudad desfilan mostrando coreografías espectaculares, vestuarios llenos de color y la esencia de la salsa caleña, reconocida como una de las mejores del mundo. Su recorrido se realiza por la Autopista Suroriental entre la carrera 53 y la carrera 41, entendiéndose desde las 4:00 p.m, hasta las 2:00 de la mañana del día 26.

La Feria de Cali es uno de los eventos más esperados de fin de año. Foto: Página Feria de Cali/API.

La Fiesta de mi Pueblo

Otro de los desfiles es La Fiesta de Mi Pueblo, que se lleva a cabo este 26 de diciembre y con él se transmite el sentimiento, la esencia y la identidad cultural, artística, gastronómica y musical del departamento, a lo largo de 1,5 kilómetros de la calle de la Feria de Cali.

Consuelo Bravo, secretaria de Cultura del Valle, indicó que allí se darán cita todas las manifestaciones culturales que representan la vallecaucanidad, la alegría, la música y la danza que une al departamento y que lo convierten en un paraíso cultural de todos.

Feria de Cali 2025: ¿recorridos principales como el Salsódromo irán por la Calle 25 o la Autopista Sur? Esta es la decisión final

Autos clásicos y antiguos

Otro de los imperdibles es el Desfile de autos clásicos y antiguos: la huella del motor, programado para el 27 de diciembre, en la Autopista Suroriental.

Este emblemático evento permite reconocer el esfuerzo y la pasión de quienes preservan estas piezas automotrices. Además, fomenta en el público la recordación de las distintas épocas que han marcado la historia de la capital vallecaucana.

El desfile de Autor Clásicos es uno de los más importantes de la Feria de Cali. Foto: Alcaldía de Cali/API.

Es un encuentro que une tradición, memoria y turismo, conectando a generaciones con la historia de la movilidad, mientras llama la atención de visitantes y genera un impacto económico y cultural.

Desfile del Carnaval de Cali Viejo

Este desfile, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de Santiago de Cali en 2017, se ha consolidado como una de las expresiones más auténticas de la caleñidad y es uno de los más importantes de la Feria. En este encuentro se aprecian comparsas, colectivos culturales y artistas.

Para este año, las comparsas girarán en torno a la temática “Nuestra ciudad”, destacando valores como la identidad cultural, la diversidad, la creatividad, la historia y la alegría colectiva que caracterizan a Cali y a su gente. Este encuentro se realiza por la Autopista Suroriental entre la carrera 53 y la carrera 41.