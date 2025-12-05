Feria de Cali 2025: ¿recorridos principales como el Salsódromo irán por la Calle 25 o la Autopista Sur? Esta es la decisión final

La Feria de Cali ya encendió motores. La Alcaldía de Santiago de Cali y Corfecali presentaron oficialmente la programación de la versión 68 del evento más emblemático de la ciudad, que este año tendrá un sello particular: será una feria distribuida en múltiples puntos del distrito, con actividades para todos los públicos y una apuesta fuerte por recuperar espacios urbanos.

Fabio Alberto Botero, gerente de Corfecali, explicó que esta edición lleva por lema Feria Pa’ Todos, un concepto con el que buscan hacer que la tradicional celebración llegue a rincones donde nunca antes había estado. La idea, según Botero, es devolverle a la ciudad lugares que en los últimos años han sido tomados por la inseguridad y reactivarlos con música, cultura y convivencia.

Entre el 25 y el 28 de diciembre, la Autopista Suroriental será nuevamente el escenario principal de los grandes desfiles que caracterizan a la Feria. El Salsódromo mantendrá su recorrido habitual desde la carrera 56 hasta el puente de la 39. A este evento le seguirán Fiestas de mi pueblo, el tradicional desfile de Autos clásicos y antiguos y el Carnaval de Cali Viejo, que cerrará la programación sobre esta vía.

Salsódromo 2025 avanza en la Calle 25 con su primer ensayo. | Foto: Suministrado a El País

Una de las grandes novedades será el regreso del histórico agüelulo del barrio Obrero, el epicentro de la rumba caleña de antaño. La calle 25, entre carreras 10 y 15, se transformará el 27 y 28 de diciembre en el escenario para el renacer de esta tradición salsera. El 29 y 30, la misma zona se convertirá en la Calle de la Feria, donde orquestas nacionales e internacionales ofrecerán conciertos gratuitos al aire libre.

El Parque de la Caña también se suma a la fiesta y recibirá la Caseta Feria de Cali durante tres días consecutivos, del 26 al 28 de diciembre, mientras que el Coliseo María Isabel Urrutia abrirá sus puertas el 29 y 30 para presentaciones especiales de esta misma caseta en el oriente de la ciudad.

Otro de los puntos fuertes será el Bulevar de Oriente, que entre el 28 y el 30 de diciembre vivirá tres noches de celebración con la Caseta de Oriente, un evento que se consolida como punto de encuentro para las comunas 13, 14, 15 y 21.

Los melómanos y coleccionistas también tendrán su espacio tradicional: las canchas del complejo Panamericano volverán a recibirlos del 26 al 30 de diciembre con una programación renovada que destaca la influencia del Caribe antillano en Cali.

El Carnaval de Cali Viejo es uno de los más antiguos de la ciudad en esta Feria de Cali número 67 de 2024. | Foto: Jorge Orozco / El País.

La Plazoleta San Francisco, por su parte, será escenario del Día del Pacífico el 29 de diciembre, una jornada que busca homenajear el aporte cultural, musical y gastronómico de las comunidades del litoral a la identidad caleña.

Finalmente, la Feria Rural y Comunera llegará, como ya es tradición, a las 22 comunas y 15 corregimientos con presentaciones, muestras artísticas y programación descentralizada entre el 25 y el 30 de diciembre. Cada día tendrá actividades específicas en diferentes sectores de la ciudad, garantizando que la celebración sea realmente incluyente.