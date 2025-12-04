Una fuerte congestión vehicular se registró este jueves, 4 de diciembre, en pleno corazón de Cali, debido a un plantón adelantado por propietarios de bares y restaurantes nocturnos. La manifestación comenzó hacia las 10:00 de la mañana y, según confirmó la Secretaría de Movilidad, sobre la 1:35 de la tarde el bloqueo seguía activo.

El punto crítico de la protesta se instaló en la Calle 5 con Carrera 5, a la altura de Comfenalco, donde los comerciantes atravesaron vehículos y permanecieron en la vía, impidiendo el paso en ambos sentidos. La parálisis generó un efecto dominó sobre importantes corredores viales: la Avenida 2 Norte quedó completamente represada y uno de los carriles principales de la Calle 5 se convirtió en un embudo casi imposible de transitar.

La movilidad en el centro de Cali se ve afectada por un cierre vial que mantiene colapsado el tráfico en la Calle 5. | Foto: Raúl Palacios / El País

Los manifestantes aseguran que la Alcaldía está forzando el cierre de sus establecimientos a la 1:00 de la mañana, pese a que, según ellos, cuentan con autorización oficial para operar hasta las 3:00 a.m. Esa inconformidad llevó a decenas de comerciantes a instalarse en la vía para exigir que se respete el horario extendido.

Ante la magnitud de la congestión, los agentes de tránsito habilitaron desvíos para descongestionar la zona. Los vehículos que circulan de sur a norte están siendo redireccionados por la Carrera 10 hacia el centro de la ciudad, mientras se mantiene el cierre operativo sobre la Calle 5.

Las autoridades no han informado aún cuánto tiempo más podría extenderse la protesta, pero recomiendan a los conductores evitar el sector y tomar rutas alternas mientras se restablece la movilidad.

El pico y placa

La Feria de Cali es uno de los eventos culturales más importantes de la capital vallecaucana, por ende, miles de turistas colombianos y extranjeros llegan a la ciudad para disfrutar de los conciertos y toda la programación que ofrece esta convocatoria.

En medio de la gran afluencia de público, los habitantes de Cali y quienes tienen planeado visitar la ciudad han elevado la consulta a las autoridades de tránsito sobre si se realizará algún ajuste a la medida de pico y placa que actualmente rige.

Inicia el plan piloto de pico y placa para el retorno a Cali este lunes festivo en el kilómetro 18. | Foto: Secretaría de Movilidad de Cali