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La malla vial cambia en Cali: ya van 320 kilómetros de vías recuperadas

La Alcaldía de Cali se ha empeñado en hacer una recuperación de la malla vial con el fin de mejorar la movilidad.

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Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

24 de marzo de 2026, 10:17 a. m.
Vías en Cali son intervenidas.
Vías en Cali son intervenidas. Foto: El País / Montaje: Semana

La Alcaldía de Cali ha informado sobre la recuperación de más de 320 kilómetros de malla vial, con lo que busca solucionar problemas de movilidad que se agravan con este tipo de obstáculos en la vía.

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De acuerdo con lo informado por las autoridades de la ciudad, en este momento se encuentran activos cerca de 40 frentes de obra en distintas zonas de la capital vallecaucana, atendiendo puntos críticos de las vías.

Esta recuperación, según lo señalado por el alcalde Alejandro Éder, ha alcanzado más de 700 intervenciones en la ciudad, lo que también contribuye a prolongar considerablemente la durabilidad de las vías.

Esto lo que va a permitir es que dure más la vía, duren más los arreglos. De esta manera nosotros estamos recuperando Cali”, precisó el funcionario.

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Malla vial intervenida en la ciudad de Cali. Foto: Alcaldía de Cali

Estas acciones también han contribuido a mejorar la calidad de vida de los habitantes, pues en materia de movilidad, las vías en mal estado pueden ocasionar congestión vehicular y aumentar considerablemente el riesgo de accidentes.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, por ejemplo, en puntos como la comuna 22, en la denominada avenida Gualí entre la carrera 103 y la avenida Cañasgordas, se logró con estas intervenciones la recuperación, en semana y media, de 500 metros de vía, lo que evidencia la rapidez con la que se vienen adelantando estas reparaciones.

De igual manera, esto ha permitido saldar reclamos que durante años se han presentado con relación al mal estado en el que se encuentran algunas vías en la ciudad.

La intervención busca corregir hundimientos y grietas que afectaban la movilidad de residentes, usuarios del corredor Cristo Rey y estudiantes de la Universidad del Valle.
Trabajos de recuperación de la malla vial en Cali. Foto: Alcaldía de Cali

La Alcaldía seguirá adelantando labores, atacando los puntos críticos y mejorando la infraestructura. Por parte de la administración se indicó que “uno de los logros más significativos es la sección 1 de la Avenida Ciudad de Cali, comprendida entre la carrera 1 y la carrera 1A-6, con un 93 % de avance; zona en donde ya se ha pavimentado, demarcado y en donde actualmente se adelantan obras complementarias relacionadas con los andenes”.

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La Alcaldía insiste en su compromiso con la recuperación de la ciudad: “Cada intervención es el reflejo de una Administración comprometida y la muestra de que sumar esfuerzos para la recuperación de la ciudad vale la pena”. Además, destaca los avances no solo en infraestructura vial, sino también en la recuperación de escenarios deportivos, zonas verdes y espacio público.

Finalmente, se afirma que un trabajo de este tipo representa la “transformación más importante en esta infraestructura en la última década”.