¿De qué se trata la tecnología de drones contra el crimen en Cali? Detalles de la nueva estrategia aérea

La inseguridad en la ciudad de Cali genera gran preocupación, pues los ciudadanos temen a diario ser víctimas de los criminales que acechan la capital vallecaucana.

Con cuatro drones de alta capacidad, el Valle del Cauca da un salto tecnológico en seguridad

En respuesta a esta problemática, la Alcaldía de Cali entregó unos drones en la Base Marco Fidel Suárez, con los que se pretende hacerle frente a los diferentes grupos criminales y también adelantar operativos en contra del terrorismo.

El comandante de la escuadrilla de defensa aérea y antiaérea, Sebastián Córdoba, de la ya mencionada base, indicó que: “Estos drones son importantes porque estas unidades aéreas tácticas son las encargadas de realizar vigilancia a nivel macro y a nivel micro”.

Del mismo modo, dijo que esto iba a “permitir tener una visualización más precisa sin poner en riesgo el dron, llegar a puntos más alejados, evitando desplegar tropas en tierra y así evitar poner en riesgo a nuestro personal e identificar una novedad antes de que ocurra”.

Apuesta de seguridad en Cali con drones. Foto: Anadolu via Getty Images

Esto se configura como una iniciativa de suma importancia en materia de seguridad, que apoya directamente las labores de las autoridades que velan por salvaguardar a toda la población caleña.

En el acto protocolario de entrega de los drones hicieron presencia Javier Garcés, secretario de Seguridad, y Natalia Zúñiga, subsecretaria de la Política de Seguridad.

Garcés precisó que esto también suponía un fortalecimiento de la capacidad para la protección de los caleños: “Con esta dotación seguimos avanzando en el fortalecimiento de nuestras capacidades para proteger a los caleños. Estos drones serán herramientas clave para mejorar la reacción de la Fuerza Pública y prevenir el delito”.

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¿Para qué sirven los drones?

Los drones serían utilizados para tener una vista aérea de distintos puntos de la ciudad, con el fin de prevenir delitos y también mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades.

Apuesta por la seguridad en La Sucursal del Cielo. Foto: DANIEL JARAMILLO

De acuerdo con la información disponible, cada dron pesa cerca de 1 kilogramo y puede alcanzar velocidades de hasta 90 kilómetros por hora, lo que lo convierte en una herramienta imprescindible de respuesta rápida.

La inversión en estos equipos fue de aproximadamente 100 millones de pesos. Cabe recordar que la ciudad de Cali en 2025 fue víctima de múltiples ataques terroristas que generaron gran conmoción en todo el territorio.

La Alcaldía de Cali, encabezada por Alejandro Éder, ha hecho hincapié en reiteradas ocasiones en su compromiso con la seguridad de La Sucursal del Cielo.