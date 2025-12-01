Con cuatro drones de alta capacidad, el Valle del Cauca da un salto tecnológico en seguridad

La Gobernación del Valle del Cauca presentó la Red Aérea de Protección Territorial (Raptor), un sistema de vigilancia aérea que incorpora drones para apoyar las operaciones de seguridad en Cali y distintos municipios del departamento. La estrategia, financiada con recursos de la Tasa de Seguridad, busca fortalecer el control territorial, mejorar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos y facilitar el seguimiento de situaciones de riesgo en tiempo real.

La gobernadora, Dilian Francisca Toro, explicó que el sistema Raptor se diseñó para actuar como un componente adicional dentro de la estrategia de seguridad departamental. Según la mandataria, el programa cumple cinco funciones principales: apoyo al control del territorio, prevención y disuasión del delito, identificación temprana de actividades delictivas, análisis de datos para tomar decisiones y articulación entre autoridades locales y departamentales. Toro afirmó que la iniciativa permitirá coordinar esfuerzos entre Gobernación, alcaldías, Policía, Ejército y comunidad.

El sistema está compuesto por cuatro drones de alta capacidad, equipados con cámaras 4K, visión infrarroja, sensores de calor y un rango operacional de hasta ocho kilómetros. Los dispositivos pueden alcanzar velocidades superiores a los 80 kilómetros por hora y operar a unos 500 pies de altura, lo que facilita cubrir zonas amplias sin depender de las condiciones climáticas o de iluminación. Estos equipos están destinados a patrullajes programados y a apoyo en situaciones específicas, como seguimiento de incidentes, búsqueda de personas o verificación de alertas ciudadanas.

Toda la información recolectada por los drones se transmite directamente al Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CGES) ubicado en Buga. Desde allí, un equipo especializado monitorea las imágenes y los datos que llegan en tiempo real. El coronel retirado Diego Calvo, director del CGES, señaló que el sistema está articulado con el Observatorio del Delito y con las entidades territoriales para analizar los escenarios de inseguridad y acompañar operaciones en curso. Este flujo de información permitirá, según Calvo, una respuesta más rápida ante situaciones que requieren intervención inmediata.

Acción complementaria

Cali fue la primera ciudad del departamento en observar el funcionamiento del sistema, especialmente en sectores del oriente donde se realizaron demostraciones de vuelo y patrullaje. En barrios como Mariano Ramos, algunos residentes destacaron que la presencia de los equipos puede contribuir a mejorar la percepción de vigilancia. Yuri Andrea Rodríguez, una de las vecinas del sector, afirmó que esta herramienta les da mayor confianza al saber que hay monitoreo constante desde el aire. Otro residente, Carlos García, señaló que el refuerzo de vigilancia es importante para la protección de niños, adultos mayores y peatones.

El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Guillermo Londoño, indicó que el sistema operará de manera permanente en Cali y que se implementará gradualmente en municipios con mayores índices de criminalidad. Londoño explicó que la red aérea no reemplaza las labores de la Fuerza Pública, sino que las complementa al proporcionar información adicional para planear y ejecutar operaciones.

La Gobernación aseguró que la iniciativa forma parte de un plan más amplio que incluye acciones de prevención, fortalecimiento institucional y participación comunitaria. En este marco, el sistema Raptor funcionará como una herramienta de apoyo para detectar comportamientos sospechosos, supervisar zonas priorizadas y facilitar la coordinación entre entidades responsables de la seguridad.