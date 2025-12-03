Así quedó el pico y placa para la Feria de Cali 2025; hay forma de evitarlo

La Feria de Cali es uno de los eventos culturales más importantes de la capital vallecaucana, por ende, miles de turistas colombianos y extranjeros llegan a la ciudad para disfrutar de los conciertos y toda la programación que ofrece esta convocatoria.

Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025. | Foto: Foto: cortesía Alcaldía de Cali

En medio de la gran afluencia de público, los habitantes de Cali y quienes tienen planeado visitar la ciudad han elevado la consulta a las autoridades de tránsito sobre si se realizará algún ajuste a la medida de pico y placa que actualmente rige.

Justamente, la Secretaría de Movilidad Distrital de Cali confirmó que la actual restricción, que se encuentra vigente desde julio pasado y que estipuló los horarios para el segundo semestre de 2025, no tendrá ninguna modificación y operará de manera habitual, incluso, en los días de feria, entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p. m.

Según esto, entre el 25 de diciembre y el 30 del mismo mes, días en los que tendrá desarrollo la Feria de Cali, el pico y placa operará de manera regular el viernes 26, el lunes 29 y el martes 30.

Viernes 26 de diciembre: vehículos con placas terminadas en 1 y 2.

Lunes 29 de diciembre: vehículos con placas terminadas en 3 y 4.

Martes 30 de diciembre: vehículos con placas terminadas en 5 y 6.

De cuánto es la multa por no cumplir el pico y placa durante la Feria de Cali

El llamado para los habitantes de Cali y para quienes planean visitar la ciudad durante la Feria de Cali es a acatar la restricción del pico y placa, utilizar el transporte público y planear los desplazamientos con tiempo para evitar la congestión y el alto flujo vehicular.

Habrá un plan especial de manejo de tráfico para garantizar la movilidad durante la Feria de Cali. | Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Si bien, para esta época se espera una gran afluencia de vehículos de otras partes del país, las autoridades coinciden en señalar que lo mejor es dejar el vehículo estacionado y disfrutar de la ciudad a través de otras modalidades de movilidad.

Sin embargo, y para garantizar que la restricción del pico y placa se cumpla, las autoridades instalarán puntos de control donde se impondrán comparendos a quienes pasen por alto la medida.

Cabe señalar que quienes no acaten la orden y saquen su vehículo en horarios prohibidos serán merecedores de una multa de 15 salarios mínimo legales vigentes, lo cual equivale a $ 711.750.

Se puede pagar para evitar pico y placa en Cali

La Secretaría Distrital de Movilidad de Cali contempla el pago diario para poder movilizarse en el vehículo, incluso si tiene restricción. El costo de la operación es de $ 115.688 por día, algo que puede ser de utilidad para los turistas que tienen planeado arribar a la capital vallecaucana y no contemplaron la medida del pico y placa.

Operativos de control para verificar cumplimiento del pico y placa. | Foto: Raúl Palacios

De igual forma, el pago por tasa por congestión también se puede hacer de forma mensual o semestral y la diligencia se puede hacer de manera virtual a través de la página web de la Secretaría de Movilidad, solo en días hábiles y en un horario que va de 6:00 a. m. a 5:00 p. m.