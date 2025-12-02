¿Cuántos carros vendió Tesla en Colombia durante noviembre? La cifra dejó algunas dudas

Tesla llegó a Colombia de manera oficial el pasado 20 de noviembre con una estrategia bastante agresiva que contempla la venta del Model 3 y el Model Y con precios que resultan ser bastante competitivos para el sector de los vehículos eléctricos, el cual enfrenta un gran auge en la actualidad.

Este es el precio actual del Model 3 de Tesla. | Foto: Tomado de la página web de Tesla Colombia.

El aterrizaje de la marca de Elon Musk en Colombia no solo dinamizará el mercado, sino que terminará por beneficiar a quienes quieren dar el salto a la electrificación, pues la oferta buscará acomodarse de manera que los precios puedan bajar y ser mucho más competitivos.

Al margen de esto y en medio de toda la expectativa que provocó la llegada de esta firma al mercado local, la curiosidad ahora está sobre el número de unidades que comience a vender y si puede recortar la amplia ventaja que BYD y otras marcas chinas le han sacado en cuanto a la venta de carros eléctricos en el país.

tesla también traerá sus estaciones de carga súper rápida. | Foto: Tesla Colombia

Si bien, resulta prematuro dar un diagnóstico sobre el comportamiento de Tesla en noviembre con tan solo 10 días de haber puesto en venta los dos modelos anunciados, el reporte que entrega Andemos sobre el comportamiento de las ventas del sector automotor en el país entrega un dato que llama la atención.

Tesla, ubicada en el segmento de vehículos premium, aparee en el reporte con 18 unidades vendidas durante noviembre, número que llama la atención si se tiene en cuenta que los vehículos de Elon Musk en Colombia se podían reservar con un millón de pesos y son, hasta ahora, los más económicos de todos los mercados donde Tesla está presente.

Cabe señalar que el hecho de reservar un Model 3 o un Model Y no significa que se cierre el negocio, por lo que en contraste con las 18 unidades ya matriculadas que registró Andemos puede haber trámites caminando para poder cerrar la venta antes de finalizar el año.

Es preciso indicar que hasta el momento la marca no ha dado un balance de sus operaciones en Colombia, por lo que esos vehículos contabilizados en dicho reporte podrían corresponder a importaciones directas, pues allí se muestra una evolución del 500 % frente a 2024, año en el que la marca no tenía presencia oficial en el país y en el que se contabilizaron 3 unidades Tesla matriculadas.

Así mismo, en lo corrido del año, la firma norteamericana registra un acumulado de 28 vehículos matriculados en el país, registrando un incremento del 180 % frente a los registrados en 2024, cuando se inscribieron 10 unidades.

En este sentido, es clave señalar que los datos de ventas son suministrados por el Runt y consolidados por Andemos, y no obedecen a los reportes particulares de cada fabricante.

Logo de la marca de vehículos Tesla, que anunció su llegada a Colombia. | Foto: Catalina Olaya / Colprensa

Cómo le fue a las marcas premium, según el reporte de consolidado por Andemos

En el reporte entregado por Andemos, las ventas de las marcas premium registraron un total de 904 unidades matriculadas, un 15,3 % menos que en noviembre de 2024, cuando se vendieron 1.607 vehículos de estas firmas.

En el acumulado anual, entre enero y noviembre las marcas premium han matriculado 8.170, un 17.9 % más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se matricularon 6.929