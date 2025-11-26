¿Cuánto se demora Tesla en entregar los carros en Colombia? Cambiaron las condiciones y hay sorpresa

Tesla oficializó su llegada a Colombia el pasado jueves 20 y con el anuncio de los modelos que comercializará en el país, y la revelación de los precios, se produjo una amplia conversación sobre el aterrizaje de una de las marcas de autos más importantes del mundo.

La marca de vehículos Tesla anunció su llegada a Colombia. | Foto: Catalina Olaya / Colprensa

Si bien, la propia country manager de la compañía para Colombia, Karen Escarpetta, confirmó que las primeras unidades estarían siendo entregadas a finales de enero o principios de febrero de 2026, la información que entrega la página web de la compañía dice algo diferente.

Cabe señalar que aunque el equipo de Tesla en Colombia ha estimado estos tiempos de entrega, es posible que la alta demanda y el número de reservas recibidas como consecuencia de la llegada de la marca al país, haya extendido estos plazos, postergando la promesa de entrega un par de meses.

Al acudir al sitio oficial de Tesla, a través del cual se puede realizar la reserva y la compra del Model Y o el Model 3, modelos que inicialmente venderá la firma en el país, la información que suministra es que, de cerrar el negocio, el vehículo puede ser entregado entre abril y mayo de 2026, por lo que los clientes tendrían que esperar entre cinco y seis meses para poder tener el auto en el garaje.

¿Es exagerado el tiempo de espera?

Aunque esperar cinco o seis meses para recibir un vehículo puede parecer exagerado, en Colombia hay compañías que, debido a la alta demanda, no se pueden comprometer con sus clientes a realizar las entregas en menos de cinco meses, algo que al final podría afectar los intereses del comprador.

Tesla ha modificado los tiempos de entrega. Según la página, las unidades estarían llegando entre abril y mayo de 2026. | Foto: Captura Tesla.com

De igual forma, es calve acordar con el vendedor las condiciones como se adelantará el negocio, pues los precios pueden sufrir ajustes en ese tiempo y la marca puede terminar por cobrar dinero adicional debido a diferentes variables que pueden terminar impactando el negocio.

En este orden de ideas y según lo dicho por Escarpetta, los vehículos que fueron reservados por los primeros clientes de Tesla en Colombia estarán llegando a finales de enero y principios de febrero del próximo año.

Así mismo, y sin conocer cuántas unidades han sido reservadas o vendidas por Tesla en Colombia, los cambios en los plazos de entrega dan a pensar que es un número importante, pues a una semana de su llegada al país, los tiempos de entrega se incrementaron en dos meses, razón por la que quienes los adquieran en estos días, tendrán que esperar hasta abril o mayo de 2026.

Logo de la marca de vehículos Tesla, que anunció su llegada a Colombia. | Foto: Catalina Olaya / Colprensa

Esta situación lleva a preguntarse qué sucederá con quienes decidan adquirir un Tesla en lo que queda de 2025 y con los tiempos de espera, y si realmente la firma cumplirá con los plazos estimados para la entrega de sus vehículos.