¿Qué tipo de carro están buscando los colombianos? Las nuevas tecnologías seducen a muchos

Aconauto, gremio que agrupa a los concesionarios, destacó las cifras de noviembre en el sector automotriz.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

3 de diciembre de 2025, 12:12 p. m.
Con ventas que rozan las 250.000 unidades, el sector acelera hacia una movilidad más limpia y competitiva.
El Salón del Automóvil impulsó la reserva de vehículos; se espera que los negocios se materialicen en diciembre. | Foto: Archivo particular

Con 23.711 unidades matriculadas en lo que va del año, los concesionarios en Colombia registraron un incremento acumulado del 30 % en ventas en comparación con lo logrado durante los primeros 10 meses del año 2024; así mismo, solo en noviembre mes en el que tradicionalmente se lleva a cabo el Salón del Automóvil, las matrículas reportadas por el sector tuvieron un incremento del 9 % frente a al mismo mes del año pasado, lo que da fe de la buena salud con la que el sector automotor y sus concesionarios enfrentan la época decembrina.

Contexto: Los 20 carros más vendidos en noviembre de 2025 y en lo que va del año: sorpresa por Tesla y resultados del 'Salón del Automóvil'
El Salón del Automóvil de Bogotá agrupa más de 60 marcas, incluidas vehículos livianos y comerciales.
El Salón del Automóvil de Bogotá agrupa más de 60 marcas, incluidas vehículos livianos y comerciales. | Foto: Camilo Cetina / Semana

Según explicó Aconauto, gremio que reúne a todos los concesionarios del país, el hecho de que las ventas decrecieran un 5,7 % entre octubre y noviembre de 2025 no es motivo de alarma, sino por el contrario, un incentivo para que durante este último mes del año tanto las fuerzas de venta como los proveedores de crédito y aseguramiento afinen sus destrezas para convencer a un consumidor motivado.

Sin embargo, el hecho de que desde el Ejecutivo se emitan mensajes contradictorios genera incertidumbre. Por ejemplo, proclamar ser el gobierno de la protección ambiental y del cambio energético, para luego amenazar con subir los aranceles para los híbridos no hace más que aplazar decisiones de compra y ralentizar el mercado.

¿Qué tecnología prefieren los compradores colombianos?

Otra de las muchas conclusiones que dejó noviembre y el pasado Salón del Automóvil fue que los combustibles siguen protagonizando la mayor parte de la demanda de energía con un 66 % del total de unidades comercializadas.

Contexto: Comenzó a operar pico y placa para motociclistas: conozca las zonas donde aplica y las multas por no cumplir con la medida
Familias de Cali y el Valle están más dispuestas a comprar carro propio.
Se espera que la venta de carros en Colombia cierre con cerca de 250.000 unidades este año. | Foto: 123 Rf

En este sentido, el dato que más llama la atención, según Aconauto, es que los vehículos electrificados ya ocupan más de una tercera parte del mercado con un 34 %.

Esta razón, indican desde el gremio, es suficiente para que desde el Ejecutivo se facilite la renovación del parque a tecnologías más recientes, sean de combustión o electrificadas, con el fin de reducir emisiones y mejorar la calidad del aire de las ciudades.

“Por esta razón Aconauto insiste en la voluntad política del Estado para crear y promover un programa de fomento de la renovación del parque automotor, tal como se ha implementado en varios países, siendo España uno de los más recientes”, indicó Aconauto.

¿Cómo le fue a los vehículos híbridos y eléctricos en noviembre?

Según el informe de Fenalco y la Andi sobre la venta de vehículos en noviembre de 2025, el registro de vehículos eléctricos creció un 28,7 % respecto a noviembre de 2024, gracias a que se registraron 2.034 unidades.

Contexto: ¿Cuántos carros vendió Tesla en Colombia durante noviembre? La cifra dejó algunas dudas
Los vehículos eléctricos se cambian, en promedio, cada 3,6 años, mientras que los de gasolina llegan a durar más de 12 años en manos de sus propietarios.
Los vehículos eléctricos vienen aumentando su participación en el marcado colombiano. | Foto: 123RF

De igual forma, la matrícula de vehículos híbridos registró un crecimiento del 29,5 % con 6.264 unidades nuevas que salieron a las calles del país, frente al mismo mes del año pasado.

En cuanto a los segmentos que más ventas presentaron, las camionetas tuvieron un incremento del 53 %, seguido por los vehículos comerciales de carga y los automóviles, los cuales tuvieron un incremento del 21,3 % y 12,3%, respectivamente, en comparación con noviembre del año anterior.

