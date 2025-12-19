Hoteles

Celebrar con estilo: descubra los planes más exclusivos de este hotel para despedir el año con lujo y bienestar

Los hoteles Four Seasons en Bogotá ofrecen una exclusiva propuesta gastronómica y de bienestar para Navidad y fin de año.

Redacción Semana
19 de diciembre de 2025, 7:37 p. m.
Los Hoteles Four Seasons ofrecerán una propuesta gastronómica y de bienestar para este fin de año.
Los Hoteles Four Seasons ofrecerán una propuesta gastronómica y de bienestar para este fin de año.

Los hoteles Four Seasons en Bogotá presentan una propuesta única para despedir la temporada decembrina con celebraciones íntimas, rituales de bienestar y una promesa gastronómica festiva y de primer nivel. Tanto el Four Seasons Hotel Casa Medina como el Four Seasons Hotel Bogotá contarán con una oferta que combina tradición, diseño contemporáneo y experiencias pensadas para viajeros y locales que buscan celebrar con estilo.

Cenas de Nochebuena y Año Nuevo

El 24 de diciembre, ambas propiedades brindarán una cena de Nochebuena diseñada para quienes disfrutan de los rituales cálidos y la gastronomía festiva, acompañada de música en vivo en los dos hoteles.

Four Seasons - API
El 24 de diciembre, ambas propiedades brindarán una cena de Nochebuena diseñada para quienes disfrutan de los rituales cálidos y la gastronomía festiva, acompañada de música en vivo en los dos hoteles.

Para el 31 de diciembre, las celebraciones tomarán un ritmo distinto: Four Seasons Casa Medina recibirá el año con música en vivo y DJ, mientras que Four Seasons Bogotá ofrecerá una noche vibrante con DJ. En ambos hoteles, los invitados participarán en el ritual de quema del añoviejo. Los precios oscilan entre los 400.000 pesos (sin maridaje) y los 500.000 pesos (con maridaje) por persona.

Las celebraciones íntimas, los rituales de bienestar y la gastronomía son la apuesta de los hoteles Four Seasons para esta temporada.

Brunch navideño y de Año Nuevo en Casa Medina

El 25 de diciembre y el primero de enero, Four Seasons Hotel Casa Medina abrirá las puertas para vivir un brunch festivo que combina cocina de temporada, coctelería fluida y el ambiente relajado de uno de los edificios más icónicos de la ciudad. La experiencia será tipo all you can eat and drink y estará disponible de 11:30 a. m. a 3:30 p. m. El precio por persona es de 240.000 pesos.

Rituales de Año Nuevo

Este fin de año, los spas de ambas propiedades tendrán dos rituales exclusivos inspirados en la riqueza natural de Colombia. Cada experiencia está diseñada para reconectar con el cuerpo, renovar la energía y recibir el año con intención. Ambos rituales están disponibles en Four Seasons Hotel Casa Medina y Four Seasons Hotel Bogotá, abiertos a huéspedes y visitantes externos, con tarifas especiales para residentes colombianos.

Four Seasons - API
Este fin de año, los spas de ambas propiedades tendrán dos rituales exclusivos inspirados en la riqueza natural de Colombia.

El Ritual Escape Tropical es una experiencia que evoca la vitalidad del trópico. Se inicia con una exfoliación de mango y papaya, seguida de una mascarilla corporal nutritiva que libera tensiones; el recorrido continúa con un baño turco de oxigenación y culmina con un masaje relajante y un facial restaurador. El tratamiento deja la piel luminosa y una sensación de armonía que acompaña el comienzo de un nuevo ciclo.

El Ritual Sensorial Amazonía Cacao es un homenaje al cacao amazónico, ingrediente sagrado del país. Empieza con una exfoliación suave de cacao, seguida de una envoltura tibia rica en antioxidantes. El masaje final, infusionado con esencias amazónicas, ofrece una relajación profunda que perdura más allá del spa. Toda una invitación a recibir el año desde la calma, la dulzura y la renovación.

Four Seasons - APIFour Seasons - API
Los hoteles Four Seasons en Bogotá presentan una propuesta única para despedir la temporada decembrina con celebraciones íntimas, rituales de bienestar y una promesa gastronómica festiva y de primer nivel.

Finalmente, esta temporada Four Seasons “invita a celebrar las fiestas desde la belleza de los detalles, la gastronomía que reconforta, la música que acompaña, los rituales que renuevan y los espacios que capturan la esencia vibrante de Colombia”.

Noticias Destacadas