Ideam entrega su pronóstico del clima para la semana de Navidad

Por medio del más reciente reporte se dieron las condiciones meteorológicas del país.

Redacción Semana

21 de diciembre de 2025, 9:10 p. m.
Ideam señaló el predominio de las condiciones mayormente secas.
Ideam señaló el predominio de las condiciones mayormente secas.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó sobre las condiciones climáticas en Colombia para la semana de Navidad, que va del 22 al 26 de diciembre en Bogotá.

Lo primero que determinó el Ideam es que continuará el predominio de las condiciones mayormente secas en amplios sectores de las regiones Caribe, Andina, Orinoquia y Amazonia, mientras que en la Pacífica se prevé lluvias moderadas.

Temporada de calor en Cali. Tiempo seco con altas temperaturas.
El país cuenta con tiempo seco en algunas regiones. Foto: Jorge Orozco

“Las precipitaciones de mayor intensidad se prevén en Chocó, Cauca, Nariño y occidente de Antioquia. Algunas lluvias esporádicas son probables en sectores del sur de Córdoba, norte de Boyacá, sur de Santander, sitios puntuales de Caldas, Risaralda, occidente de Tolima y Huila. En la zona del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado con tiempo seco”, destacó el comunicado emitido.

En algunas ciudades se podrían presentar lluvias moderadas. Foto: Getty Images

Se recomienda a la población estar preparada para posibles cambios en el clima, llevando sombrilla o elementos de protección según el área en la que se encuentren.

Asimismo, las autoridades recuerdan que cualquier alteración en el clima o en los cuerpos de agua debe ser reportada a los organismos de control locales. También informan que se utilizarán las redes sociales para emitir alertas a los ciudadanos.

Alertas por posibles incendios

En otro aparte del comunicado, el Ideam señaló las zonas en las cuales debe tener mayor precaución por la falta de precipitaciones y las altas temperaturas.

  • Alerta Alta: En algunos municipios de los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cesar, Cundinamarca, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander y Vichada.
  • Alerta Moderada: En algunos municipios de los departamentos de Arauca, Bogotá, D.C., Boyacá, Caquetá, Casanare, Cesar, Cundinamarca, Guaviare, Magdalena, Meta, Norte de Santander y Putumayo.
  • Alerta Baja: En algunos departamentos de las regiones Orinoquía, Caribe, Andina, Amazonía y Pacífico.

Recomendaciones para las personas en época de verano:

  • Vigilar las fogatas que se realicen y asegurarse de apagarlas correctamente. Además, llevarlas a cabo en las zonas permitidas.
  • Comunicarse con las autoridades ante cualquier emergencia y denunciar a las personas que realicen quemas o incendios de manera intencional.
  • Seguir los reportes de las autoridades del país y estar alerta frente a cualquier advertencia.
  • Evitar el uso de productos inflamables en zonas en las que se pueda causar una afectación a la fauna y flora.
  • Cuidar el agua y evitar gastarla de manera indiscriminada.

