Max Henríquez realiza nuevo anuncio sobre el clima del país: “Hacía meses que no se veían nubes de lluvia tan concentradas”

Max Henríquez, uno de los meteorólogos más reconocidos del país, realizó un nuevo reporte del clima a través de su cuenta de X. El experto analizó las condiciones medioambientales actuales en la región de Nariño-Putumayo y en el Valle del Cauca y Quindío.

El país vive desde hace unos días un tiempo seco en diversas regiones, lo cual ha causado preocupación en las personas por las posibles afectaciones que se pueden generar debido a la falta de precipitaciones en las próximas semanas.

“Hacía meses que no se veían nubes de lluvia tan concentradas sobre Nariño-Putumayo y sobre el Valle del Cauca y Quindío. Así amanecen hoy, sábado 20 de diciembre”, destacó el meteorólogo.

En relación con otras zonas del país, el experto en clima señaló que se presentó una circulación de vientos de verano sobre el oriente del país, la cual provoca que no se presenten precipitaciones. En ciudades como Villavicencio se han registrado altas temperaturas.

Además, para Bogotá destacó que en las últimas horas se produjeron fuertes lluvias causadas por un punto neutro. La capital del país ha experimentado un clima variado, dificultando diversos aspectos de la vida diaria.

“Hoy tenemos de nuevo una circulación de los vientos de verano a lo largo del piedemonte llanero (inhibidores de lluvias), un sistema de baja presión por Urabá y el Pacífico (sistema de nubes y lluvias) y un punto neutro sobre Bogotá (causante de lluvias y tormentas en la tarde)”, señaló Henríquez.

Finalmente, es importante señalar que el Ideam es la entidad responsable de elaborar los informes meteorológicos del país, y que las personas deben estar al tanto de las alertas que emite esta organización para cada región. A través del sitio web de la entidad, se pueden consultar las previsiones para los días siguientes y las alertas vigentes.

Recomendaciones para las personas en época de verano:

Vigilar las fogatas que se realicen y asegurarse de apagarlas correctamente. Además, llevarlas a cabo en las zonas permitidas.

Comunicarse con las autoridades ante cualquier emergencia y denunciar a las personas que realicen quemas o incendios de manera intencional.

Seguir los reportes de las autoridades del país y estar alerta frente a cualquier advertencia.

Evitar el uso de productos inflamables en zonas en las que se pueda causar una afectación a la fauna y flora.

Cuidar el agua y evitar gastarla de manera indiscriminada.