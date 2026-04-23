Lluvias llegarán a Cali este jueves, 23 de abril: este es el reporte del Ideam

El más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer cómo estará el clima de Cali para este jueves, 23 de abril. La entidad señaló que habrá, durante la jornada, condiciones climáticas inestables entre la tarde y la noche.
“Se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas en horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 29 °C)”, explicó.
Entretanto, en la región pacífica hay un panorama más amplio de lluvias, donde se esperan acumulados significativos, especialmente hacia el final de la jornada.
“Para la región Pacífica se estima cielo mayormente nublado, con posibilidad de lluvias entre moderadas y localmente fuertes, principalmente durante la tarde y noche”, dijo.
Asimismo, indicaron que “durante la jornada, los mayores acumulados de precipitación serán probables en sectores de la región Pacífica, principalmente durante la tarde y noche”.