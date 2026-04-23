Valle del Cauca

Lluvias llegarán a Cali este jueves, 23 de abril: este es el reporte del Ideam

Habrá nubosidad, lluvias y temperatura máxima de 29 °C.

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Redacción Semana
23 de abril de 2026 a las 6:55 a. m.
Lluvias en Cali.
Lluvias en Cali. Foto: José Luis Guzmán

El más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer cómo estará el clima de Cali para este jueves, 23 de abril. La entidad señaló que habrá, durante la jornada, condiciones climáticas inestables entre la tarde y la noche.

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“Se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas en horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 29 °C)”, explicó.

Entretanto, en la región pacífica hay un panorama más amplio de lluvias, donde se esperan acumulados significativos, especialmente hacia el final de la jornada.

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Lluvias en Cali. Foto: José Luis Guzmán

“Para la región Pacífica se estima cielo mayormente nublado, con posibilidad de lluvias entre moderadas y localmente fuertes, principalmente durante la tarde y noche”, dijo.

Asimismo, indicaron que “durante la jornada, los mayores acumulados de precipitación serán probables en sectores de la región Pacífica, principalmente durante la tarde y noche”.