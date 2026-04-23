Lluvias llegarán a Cali este jueves, 23 de abril: este es el reporte del Ideam

El más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer cómo estará el clima de Cali para este jueves, 23 de abril. La entidad señaló que habrá, durante la jornada, condiciones climáticas inestables entre la tarde y la noche.

Lluvias y cielos grises: así pinta el clima hoy en Colombia

“Se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas en horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 29 °C)”, explicó.

Entretanto, en la región pacífica hay un panorama más amplio de lluvias, donde se esperan acumulados significativos, especialmente hacia el final de la jornada.

Lluvias en Cali. Foto: José Luis Guzmán

“Para la región Pacífica se estima cielo mayormente nublado, con posibilidad de lluvias entre moderadas y localmente fuertes, principalmente durante la tarde y noche”, dijo.

Asimismo, indicaron que “durante la jornada, los mayores acumulados de precipitación serán probables en sectores de la región Pacífica, principalmente durante la tarde y noche”.