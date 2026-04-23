Un total de 47 personas señaladas como dinamizadoras de homicidios fueron capturadas en Cali durante las últimas siete semanas, en medio de una ofensiva sostenida de la Policía Nacional contra este delito. Entre los detenidos se encuentra un hombre que sería el responsable del asesinato del padre del cantante de música urbana conocido como Big Popa.

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Se trata de Jhordan Andrés Chala Valencia, conocido con los alias de “Chimbolín” o “Rulos”, quien fue capturado mediante orden judicial. De acuerdo con las autoridades, este sujeto habría participado en el doble homicidio ocurrido el 13 de marzo de 2025 en una vivienda ubicada en la calle 33N con carrera 46B-118, en el sector La Tatabrera del barrio El Vergel.

Según la investigación, las víctimas fueron el padre y la madrastra del artista urbano. El ataque se registró al interior de la residencia familiar, donde una de las víctimas falleció en el lugar de los hechos, mientras que la otra alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, donde murió debido a la gravedad de las heridas.

Captura de 47 personas vinculadas a homicidios en Cali Foto: cortesía

Las autoridades indicaron que alias “Chimbolín” presenta antecedentes en el sistema SPOA. Figura como indiciado por obstrucción de vía pública en hechos ocurridos el 20 de julio de 2021 en Cali, así como por violencia intrafamiliar el 5 de octubre del mismo año. Además, registra una anotación por el delito de asonada, también en 2021.

La captura de este hombre hace parte de un despliegue operativo que, según la Policía Metropolitana de Cali, permitió ejecutar 35 órdenes judiciales y 26 capturas en flagrancia por homicidio y feminicidio. En el mismo periodo, se realizaron 103 detenciones por porte ilegal de armas de fuego y se incautaron 180 armas.

“La ofensiva contra el homicidio ha permitido impactar a actores criminales de alta peligrosidad y esclarecer casos que generaron gran conmoción en la ciudad”, señalaron fuentes oficiales, al destacar que entre los resultados también está la captura de los presuntos responsables de crímenes como el del músico Luder Quiñones, el patrullero Iván López Rodríguez y el ciudadano Jorge Hernando Uribe Bejarano.

Captura de 47 personas vinculadas a homicidios en Cali Foto: cortesía

Dentro de las acciones operativas también fueron capturados otros señalados homicidas como alias “Brandon”, incluido en el cartel de los más buscados por un caso en el barrio Floralia; alias “Chéchere”, detenido en la Comuna 15 con un arma de fuego y señalado de tener presunta participación en actividades sicariales; y alias “Timy”, quien deberá responder por un homicidio ocurrido en enero en el barrio La Gran Colombia.

Las autoridades indicaron que estos resultados obedecen a un trabajo articulado entre la Policía Metropolitana, la Fiscalía General de la Nación y las administraciones locales, con el objetivo de enfrentar las distintas manifestaciones del crimen organizado en la ciudad.

Captura de 47 personas vinculadas a homicidios en Cali Foto: cortesía

Finalmente, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita ubicar a personas requeridas por homicidio, recordando que en Cali se mantiene vigente una bolsa de recompensas y líneas habilitadas para recibir denuncias bajo absoluta confidencialidad.