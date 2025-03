Big Poppa habla por primera vez del asesinato de su papá y su madrastra: revela supuesto motivo y última charla

Todavía no se sabe con exactitud los móviles del crimen. | Foto: Redes sociales de Big Poppa

Tras varios días desde el crimen, Big Poppa finalmente rompió el silencio y reveló nuevos detalles del caso. “Eran dos personas que no se lo merecían”, comenzó diciendo en diálogo con el programa La Red , de Caracol.

“ A mí no me han dado plata de nada. La Policía dice que están investigando ”, agregó.

De la misma forma, aclaró que es falsa la información que circula acerca de que todo se trató de retaliaciones en su contra. Por lo mismo, enfatizó que él no vivía con su familiar y pidió que se pare con la desinformación que hay al respecto.

“Las personas tienen que dejar de ser tan amarillistas. ¿Qué por qué no lloro? Yo tengo una hija y una mujer que no puedo dejar que me vean así porque el pilar de la familia siempre va a ser uno", expuso.