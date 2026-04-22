Lluvias en Cali para este miércoles, 22 de abril: estos son los horarios, dice el Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer en su último informe cómo estará el clima en la ciudad de Cali para este miércoles, 22 de abril.

La capital del Valle del Cauca tendrá un clima bastante cambiante durante el día que podría afectar la movilidad y otras actividades programadas al aire libre en horas de la tarde y noche.

Pico y placa en Cali este miércoles 22 de abril: así operará la restricción

“Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con probables lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y noche (T. máx.: 29 °C)”, dijo la entidad.

Según el Ideam, estas lluvias que se pueden presentar hacen parte de un comportamiento generalizado en varias regiones del país, donde se prevé un aumento de la nubosidad y lluvias de distinta intensidad, particularmente en la región Andina y Pacífica, donde está ubicada Cali.

Lluvias en Cali. Foto: José Luis Guzmán / El País

“Durante la jornada se prevé abundante nubosidad, con probabilidad de precipitaciones moderadas a fuertes en diferentes regiones del país (…) Las lluvias se concentrarían durante la tarde y continuarían en la noche”, precisó.

En el suroccidente colombiano, habrá condiciones para lluvias moderadas a fuertes, especialmente hacia el final del día; así lo informó el Ideam.

“Se estiman precipitaciones moderadas a fuertes en el centro del Valle del Cauca (…) Las precipitaciones más intensas se esperan para la tarde y durante la noche”, agregó.