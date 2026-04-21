Pico y placa en Cali este miércoles 22 de abril: así operará la restricción

La Secretaría de Movilidad de Cali expidió el decreto que implementa la restricción del pico y placa para el primer semestre de 2026. La medida empezó a aplicarse desde el pasado 5 de enero.

En la capital del Valle del Cauca, la normativa solo incluye a los vehículos particulares. El horario va desde las 6 a. m. hasta las 7 de la noche. Es importante anotar que durante los fines de semana y festivos no aplica el pico y placa.

Evite multas de hasta $10 millones: las dos prendas que ahora exige la ley para motos y patinetas eléctricas

La restricción del miércoles 22 de abril

Este miércoles 22 de abril, no podrán circular por Cali los vehículos con placas que terminen en 5 y 6. Esto significa que los carros con placas que finalicen en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin limitaciones por las vías.

La rotación de pico y placa actual está vigente hasta junio de este año. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Las autoridades de movilidad recomiendan a los ciudadanos que consulten la rotación del pico y placa en páginas oficiales de la administración y aplicaciones verificadas.

Mercedes Benz anunció el retiro de 24.000 carros del mercado por fallas mecánicas: ¿Qué pasará con los clientes afectados?

Algunos de los vehículos exentos de la medida son los de emergencia y socorro, como ambulancias, bomberos y Cruz Roja. También quedan excluidos los de servicio oficial, diplomáticos, los que transporten a personas con discapacidad, quienes paguen tasa por congestión, los vehículos eléctricos, híbridos, entre otros.

Las motocicletas también pueden circular sin problemas por las vías de Cali, al igual que los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco toneladas.