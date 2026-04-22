Pico y placa en Bogotá este jueves 23 de abril: así rotará la medida

Este jueves, 23 de abril, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

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Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, este jueves, 23 de abril, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 9 y 0.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

La medida rige para los amarillos de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Pico y placa para taxis en lo que resta de abril

Viernes 24 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 25 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Domingo 26 de abril: no aplica la medida de pico y placa.

Lunes 27 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Martes 28 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Miércoles 29 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Jueves 30 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá en abril