Mercedes Benz anunció el retiro de 24.000 carros del mercado por fallas mecánicas: ¿Qué pasará con los clientes afectados?

Mercedes Benz anunció el día de ayer que retirará 24.000 vehículos del mercado debido a problemas en el motor. La falla, ubicada en el eje de transmisión, podría disminuir la potencia del carro.

La alerta fue realizada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), una agencia de Estados Unidos encargada de establecer normativas viales e investigar posibles defectos en automotores.

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La entidad reveló en un comunicado que la falla mecánica fue descubierta luego de que un cliente denunciara problemas con su vehículo Mercedes Benz en octubre de 2025. Según el usuario, el carro presentó una pérdida de propulsión, que le causó inconvenientes en la vía.

Gracias al reporte, la empresa realizó pruebas y exámenes en sus diferentes modelos ofrecidos entre 2018 y 2020. En el ensayo, expertos de Mercedes Benz encontraron que algunos de los vehículos tenían ruidos y vibraciones que no eran características del producto.

“Por lo tanto, el 27 de marzo de 2026, MBAG (Mercedes-Benz Group AG) determinó que no se podía descartar un posible riesgo para la seguridad y decidió realizar una retirada del producto”, señaló la NHTSA.

En el mismo informe, se indicó que Mercedes Benz Group AG ha recibido 30 reportes de reclamaciones en Estados Unidos por el mismo problema en el eje de transmisión. Todas las denuncias fueron realizadas entre enero de 2022 y abril de 2025 en Estados Unidos.

“Podría haber una pérdida de lubricante en la junta universal, lo que a la larga podría provocar la fractura de la misma. Como consecuencia, se perdería la conexión entre la caja de transferencia y la transmisión del eje delantero, lo que podría provocar una pérdida de propulsión sin previo aviso. Por lo tanto, aumentaría el riesgo de accidente”, explicó un portavoz de Mercedes Benz.

El pasado 10 de abril, la empresa notificó oficialmente a los concesionarios de la compañía que los vehículos serían retirados del mercado de manera voluntaria. Los clientes afectados por el fallo serían avisados antes del 2 de junio, según afirmó Mercedes Benz. En total, 24.092 serán revisados nuevamente por expertos antes de ser regresados al comercio.

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¿Cuáles son los modelos afectados?

Mercedes-Maybach S 560 4MATIC (2018-2020)

Mercedes-Benz S 560 4MATIC (2018-2020)

Mercedes-Benz S 560 4MATIC Coupé (2018-2020)

Mercedes-Benz S 450 4MATIC (2018-2020)

Mercedes-Benz E 450 4MATIC Sedán (2019-2020)

Mercedes-Benz E 450 4MATIC Familiar (2019-2020)

Mercedes-Benz E 450 4MATIC Coupé (2019-2020)

Mercedes-Benz E 450 4MATIC Cabriolet (2019-2020)

Mercedes-Benz E 400 4MATIC Sedán 2018

Mercedes-Benz E 400 4MATIC Familiar 2018-2018

Mercedes-Benz E 400 4MATIC Cabriolet 2018-2018

Mercedes-Benz E 400 4MATIC Coupé 2018-2018

Doce modelos de Mercedes Benz serán revisados nuevamente por la empresa alemana. Foto: Getty Images

La compañía alemana recomendó a los clientes afectados que lleven su vehículo al concesionario más cercano. Mercedes Benz se comprometió a revisar el eje de transmisión y cambiarlo de ser necesario.

Este es el segundo aviso que ha difundido la NHTSA en la última semana. Anteriormente, pidió que se revisaran 422.000 vehículos de la marca Ford por problemas en los limpiaparabrisas.