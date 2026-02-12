Vehículos

Suramérica da la mano a Mercedes-Benz; panorama contrasta con lo que sucede en China

La marca alemana tiene un excelente presente en esta parte del mundo, mientras que las ventas en China siguen retrocediendo.

Redacción Vehículos
12 de febrero de 2026, 8:02 a. m.
La marca registró disminución de sus márgenes debido, en parte, a la caída en el mercado chino.
La marca registró disminución de sus márgenes debido, en parte, a la caída en el mercado chino. Foto: NurPhoto via Getty Images

El fabricante de automóviles de alta gama alemán Mercedes-Benz anunció una reducción de casi la mitad de sus ganancias en 2025 respecto al año anterior, debido a la caída de ventas en China y una disminución de los márgenes.

El Mercedes Clase S tiene diferentes tecnologías enfocadas al confort y es bastante espacioso, según diferentes reseñas analizadas por la IA.
Durante 2025, Mercedes-Benz entregó 1,8 millones de unidades. Foto: Getty Images

El grupo obtuvo una ganancia neta de 6.060 millones de dólares, un 49,6 % menos respecto al año anterior y su nivel más bajo desde 2020, cuando estalló la pandemia del covid-19, indicó en un comunicado.

El resultado de explotación (EBIT), un indicador clave para medir la rentabilidad de la empresa, disminuyó en más de la mitad a casi 6.900 millones de dólares.

Durante 2025, Mercedes-Benz entregó 1,8 millones de unidades, un 9% menos que el año anterior.

La caída fue especialmente acusada en China (-19%) y en Estados Unidos (-12%), en parte vinculada a los aranceles del 15% impuestos por Donald Trump a los vehículos europeos.

En el caso del gigante asiático, la marca alemana enfrenta una dura competencia de marcas locales como BYD, particularmente en los modelos eléctricos.

De hecho, en el último año, las ventas de vehículos eléctricos de Mercedes-Benz cayeron un 9%.

También bajaron las ventas de los modelos de lujo (-4,8%), la apuesta en los últimos años de Mercedes-Benz, lo que también provocó un descenso del margen operativo del grupo (-3,7%).

Esta ratio no deja de caer desde hace años. En 2023 era del 12,6%, pero para 2026, el constructor prevé que se sitúe entre 3 y 5%.

La marca registró un incremento en entregas en Suramérica del +54 %. Foto: Suministradas por Mercedes-Benz

A medio plazo, la compañía espera subir a un margen de entre el 8 y el 10% gracias al lanzamiento de nuevos modelos y una reducción drástica de los costes de producción.

Suramérica, tierra fértil para Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Cars, la división de coches, entregó 1,8 millones de unidades en 2025, con un sólido crecimiento en Europa, Suramérica (+54%) y los Estados del Golfo (+3%), mientras que las ventas en China se mantuvieron por debajo del año anterior. En EE.UU., las entregas a clientes alcanzaron las 303.200 unidades (+1%).

Las ventas de vehículos de alta gama en 2025 alcanzaron las 268.000 unidades, lo que representa una participación del 15 % en las ventas totales.

En Europa, Mercedes-Benz Cars alcanzó su mayor cifra histórica de ventas de vehículos electrificados en 2025, lo que se tradujo en una cuota de mercado del 40 %. En muchos mercados, como Francia, Dinamarca, India y Australia, la compañía vendió más vehículos eléctricos de batería (VEB) que nunca.

Las ventas de vehículos de alta gama en 2025 alcanzaron las 268.000 unidades. Foto: Suministradas por Mercedes-Benz

De su lado, las ventas de furgonetas Mercedes-Benz aumentaron hasta 359.100 unidades. “En un mercado altamente dinámico y volátil, cerramos el año con un sólido desempeño en ventas, gracias a nuestra sólida cartera de productos”, ha destacado el director de Ventas y Marketing de Mercedes-Benz Vans, Sagree Sardien.

