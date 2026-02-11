Vehículos

Dura profecía sobre el futuro de los carros y marcas chinas: hablan de la desaparición de al menos 100 compañías

Algunas analistas coinciden en señalar que muchas de las marcas que hoy existen podrán desaparecer en los próximos años.

Camilo Eduardo Castro Cetina

11 de febrero de 2026, 1:14 p. m.
China es el mayor productor y exportador de carros eléctricos del mundo
China es el mayor productor y exportador de carros eléctricos del mundo Foto: Getty Images

El mercado de los carros eléctricos, a diferencia de los autos a combustión, ha tenido un desarrollo supremamente acelerado que ha llevado a la industria a enfrentarse a un panorama que nunca antes se había vivido.

Así se debe conducir por una glorieta: conozca cómo elegir el carril indicado cuando se enfrente a una rotonda
Es importante tener en cuenta el tipo de pantalla y la compatibilidad de este dispositivo con el sistema eléctrico del carro.
EN China, actualmente operan 130 marcas de carros eléctricos. Foto: VCG via Getty Images

Es clave señalar que China es el país que más ha impulsado esta industria y que ha sufrido un giro de 180 grados en lo que se refiere a su participación a nivel global dentro del mercado.

En la actualidad, el gigante asiático es el mayor productor de carros eléctricos y el mayor exportador de este tipo de vehículos al mundo; de igual forma, es el país donde más marcas de vehículos han surgido en los últimos años, fenómeno que pareciera algo positivo, pero que puede traer duras consecuencias para los consumidores.

Justamente, después de varios años de expansión y de apertura de mercados, la industria de ese país se enfrenta a un periodo en el que se hace necesario una consolidación, panorama que, según expertos no será nada fácil.

Nuevas reglas arancelarias, precios cada vez más competitivos que disminuyen los márgenes y un exceso de capacidad industrial que desborda la producción, son algunos de los desafíos a los que se deberán enfrentar los fabricantes chinos, en especial los que no cuentan con la robustez que tienen compañías gigantes como BYD, Geely, Chery, entre otras.

Los expertos apuntan a que en un futuro, no muy lejano, se podrá evidenciar la salida del mercado de, por lo menos, 100 de las marcas que hoy se encuentran entre las 130 compañías que actualmente operan en el mercado chino.

Los supercarros que BYD dará a Erling Haaland y Pep Guardiola en el Manchester City; así celebraron su nueva alianza
Estados Unidos busca prohibir la circulación de autos con hardware y software chino y ruso.
La sobre industrialización y sobreproducción pueden jugar en contra de algunas marcas chinas Foto: NurPhoto via Getty Images

Algunas consultoras como AlixPartners han dado su pronóstico sobre este fenómeno; precisamente han indicado que de las 129 compañías que participaban del mercado en 2024 ofreciendo vehículos eléctricos e híbridos enchufables, solo 15 estarán financieramente sanas en 2030, algo que abre el debate sobre qué tan fiable es adquirir un vehículo chino, no por sus cualidades, sino por el respaldo que la firma pueda ofrecer.

Otro dato importante es que a medida que desaparezcan estas compañías, las que sobrevivan se harán cada vez más fuertes y poderosas y llegarán a concentrar el 75 % del mercado, cifra que deja ver el poderío que pueden llegar a tener en un futuro.

En esta misma línea se ha situado Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, firma que lidera la venta de carros eléctricos a nivel mundial, y quien en el pasado Auto Show de Múnich lanzó una profecía que alertó al mundo automotriz.

Ferrari Luce sorprendió con detalles de diseño y tecnología: regresan los botones y hay muchos detalles de los viejos bólidos
Great Wall Motors cambió de representantes en Colombia y ahora hace parte del grupo británico Inchcape, del cual hacen parte firmas como Mercedes-Benz, Jaguar-Land Rover, DFSK, Subaru, Hino, Seres y el portafolio de la chilena Derco que abarca a Suzuki, Citroën y DS.
Los precios competitivos pueden jugar en contra de la consolidación de la industria Foto: Getty Images

“Muchos de los fabricantes de equipos originales quedarán desplazados“, dijo la alta ejecutiva de la compañía que logró superar a Tesla en el último año.

Según la ejecutiva, solo 30 marcas, de las 130 que hay en China sucumbirán ante las dinámicas que se están viendo en la actualidad como la presión sobre los precios, algo que ha llevado a disminuir los márgenes, permitiendo una mayor cantidad de ventas, pero poniendo en riesgo la sostenibilidad en el tiempo.

