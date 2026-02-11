Ferrari Luce sorprendió con detalles de diseño y tecnología: regresan los botones y hay muchos detalles de los viejos bólidos

Ferrari presentó el diseño interior y anunció el nombre de su nuevo y visionario deportivo totalmente eléctrico: Ferrari Luce, el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la firma italiana.

El equipo de diseño optó por una forma simplificada de tres radios, reinterpretando el icónico volante Nardi de madera de tres radios de los años 50 y 60. Foto: Ferrari / API

El lanzamiento fue organizado en San Francisco por Ferrari y LoveFrom, el colectivo creativo fundado por Sir Jony Ive junto con su colega diseñador Marc Newson, que lleva cinco años colaborando con Ferrari en todos los aspectos del diseño del nuevo auto. San Francisco, centro global de tecnología y diseño, ha sido durante mucho tiempo la cuna de la experiencia de usuario y el diseño de interfaz más innovadores del mundo.

Más botones

La interfaz del Ferrari Luce prioriza la tactilidad, la claridad y la interacción intuitiva. El equipo de diseño priorizó los controles físicos que invitan al tacto y a la interacción, creando una conexión cautivadora entre el conductor y el vehículo.

Desafiando la idea de que los coches eléctricos deben estar dominados por grandes pantallas táctiles, muchos de los controles del Ferrari Luce son mecánicos y están diseñados con precisión para ser intuitivos y satisfactorios, simplificando y haciendo más directa cada interacción.

Inspirada en los coches deportivos clásicos y los monoplazas de Fórmula 1, la interfaz está claramente organizada y se reduce a las funciones esenciales.

Timón inspirado en el pasado

El equipo de diseño optó por una forma simplificada de tres radios, reinterpretando el icónico volante Nardi de madera de tres radios de los años 50 y 60.

La estructura de aluminio de los radios queda expuesta y resaltada intencionadamente, realzando la resistencia y el acabado del material. Fabricado en aluminio 100 % reciclado, esta aleación se desarrolló específicamente para el Ferrari Luce para garantizar la resistencia mecánica y una excelente calidad superficial durante el proceso de anodizado.

El volante está fabricado con 19 piezas mecanizadas por CNC y pesa 400 gramos menos que un volante Ferrari estándar.

Los controles del volante están organizados en dos módulos de control analógicos, lo que garantiza funcionalidad y claridad. Esta disposición intuitiva evoca la disposición de los monoplazas de Fórmula 1. Cada botón se ha desarrollado para ofrecer la combinación más armoniosa de respuesta mecánica y acústica, basándose en más de 20 pruebas de evaluación con pilotos de Ferrari.

LoveFrom trabajó con el Centro de Estilo Ferrari, dirigido por Flavio Manzoni, desarrollando el concepto Foto: Ferrari / API

Llave que cambia de color

El arranque del Ferrari Luce está diseñado para ser espectacular y memorable, siguiendo la tradición de la marca de crear una experiencia de conducción emocionante. El ritual comienza al accionar la llave, un objeto táctil único.

La llave cuenta con una pantalla de tinta electrónica (E Ink) especialmente diseñada que solo consume energía durante los cambios de color, gracias a sus propiedades biestables. Esta implementación de una pantalla de tinta electrónica marca una primicia en la industria automotriz.

Al insertar la llave en su base de la consola central, se inicia una secuencia cuidadosamente coreografiada: el color de la llave cambia de amarillo a negro al integrarse con la superficie de cristal de la consola central. El panel de control y la bitácora se iluminan simultáneamente, aumentando la expectación y señalando la transición de la quietud al movimiento.

Pantallas

Las tres pantallas del Ferrari Luce (bitácora del conductor, panel de control y panel de control trasero) se han diseñado meticulosamente para ofrecer claridad y funcionalidad. El equipo dedicó un tiempo considerable a la organización de las entradas (controles) y salidas (pantallas), lo que hizo que la experiencia del usuario fuera intuitiva y fácil de navegar. Una nueva tipografía personalizada y discreta confiere a la interfaz y a la identidad una voz tipográfica coherente, inspirada en la tipografía histórica de Ferrari y las letras de ingeniería italiana.

Bitácora

La bitácora se mueve con el volante, optimizando la visión del conductor sobre la instrumentación y facilitando su rendimiento. Un panel de instrumentos montado en la columna de dirección es una primicia en la gama Ferrari. Incorpora dos pantallas OLED superpuestas que ofrecen gráficos nítidos, colores vibrantes y un contraste infinito para una experiencia visual sin precedentes.

Fusiona elementos digitales y analógicos en una unidad autónoma fijada a la columna de dirección, moviéndose en sincronía con la inclinación y el alcance del volante para una interacción fluida.

Panel de control

El panel de control está montado sobre una rótula, lo que permite orientar la pantalla tanto hacia el conductor como hacia el pasajero, una característica única que enriquece y comparte la experiencia Ferrari.

Un avanzado sistema de control electrónico proporciona al multígrafo cuatro modos: reloj, cronógrafo, brújula y control de lanzamiento, con transiciones animadas que evocan a los cronógrafos más sofisticados.

Tablero de instrumentos

Los controles se inspiran tanto en los elementos automotrices históricos como en los gráficos claros y definidos que se encuentran en la aviación, especialmente en helicópteros y aviones.

Estas pantallas están diseñadas para asemejarse a los indicadores analógicos, brindando una sensación de familiaridad e interacción táctil, pero son completamente digitales bajo su superficie.

Los gráficos de la bitácora se inspiran en la claridad y elegancia de las esferas de instrumentos históricos, en particular los de Veglia y Jaeger de las décadas de 1950 y 1960.

Inspirándose en la simplicidad de las esferas de los relojes analógicos, donde la hora se puede leer de un vistazo, los diseñadores buscaron que los controles y las pantallas del vehículo fueran igualmente intuitivos.