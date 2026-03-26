Aumentan controles por exceso de velocidad en el Alto de la Línea; estos son los detalles

El Ministerio de Transporte dio vía libre a la implementación del sistema Récord para el control de velocidad en el corredor Armenia-Alto de la Línea, lo que permitirá la imposición de comparendos a los vehículos que excedan los límites establecidos.

La Gobernación del Tolima señaló, además, que se avanzó en acciones para controlar el tránsito de vehículos de carga con presunto sobrepeso en este mismo corredor, “en articulación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Transportes, con el fin de reducir riesgos de accidentalidad”.

“De igual manera, el Ministerio ratificó la prohibición de circulación de vehículos articulados de dos y tres ejes en el corredor Castilla-Coyaima-Ataco-Planadas, medida orientada a proteger tanto a los usuarios viales como la infraestructura de esta zona del sur del Tolima”, agregó la Gobernación.

La entidad también manifestó que se desarrolló una reunión en la Superintendencia de Transporte, “donde se abordaron temas clave como los excesos de velocidad en el tramo comprendido desde el túnel del Quindío hacia el Tolima, el control de sobrepeso en vehículos de carga y la definición de compromisos institucionales”.

El Ministerio de Transporte dio vía libre a la implementación del sistema Récord para el control de velocidad en el corredor Armenia–Alto de la Línea, lo que permitirá la imposición de comparendos a los vehículos que excedan los límites establecidos. Foto: Captura de pantalla. Video @lausephincapie

Motociclistas que utilicen cámaras en los cascos podrían enfrentarse a dura sanción

“En este espacio se acordó la conformación de la primera mesa de trabajo conjunta, en la que se consolidará información relacionada con los tiempos y condiciones del transporte de pasajeros y de carga, con el propósito de fortalecer la vigilancia y el control en el territorio”, remarcó la Gobernación.

“El Ministerio nos ha confirmado que la herramienta para el control de velocidad será el sistema Récord, lo que permitirá sancionar a quienes incumplan. Además, estamos avanzando en controles al sobrepeso y en la restricción de vehículos articulados en corredores estratégicos. Acabamos de culminar una reunión clave con la Superintendencia de Transporte, donde definimos compromisos y la creación de una mesa de trabajo. Aquí nos toca hacer todo lo necesario para salvar vidas en el Tolima”, afirmó Miguel Bermúdez, director de Tránsito y Transporte.

Camión chocó contra varios vehículos en el Alto de la Línea

De otro lado, un grave accidente de tránsito se registró recientemente en el corredor.

El hecho se presentó el pasado 9 de marzo en el sector de Itaic, en el kilómetro 36+000 de la ruta nacional 4003A.

De acuerdo con la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima, todo ocurrió hacia las 8:50 p. m. y hubo por lo menos cinco vehículos afectados: un tractocamión tipo cisterna, un tractocamión, un camión tipo turbo y dos motocicletas.