Motociclistas que utilicen cámaras en los cascos podrían enfrentarse a dura sanción

El Ministerio de Transporte tiene ciertas restricciones para el uso de diferentes elementos en los cascos. El uso de estos sin tener en cuenta las consideraciones expresadas por el ente gubernamental podría ocasionar multas para los motociclistas.

Además del SOAT, ¿hay más seguros que puedan proteger a los motociclistas?

Muchas personas han optado por instalar en los cascos de protección cámaras tipo deporte extremo, con el fin de grabar sus recorridos y, en caso de que ocurra un accidente, contar con material fílmico como prueba para esclarecer cómo sucedieron los hechos.

Motociclistas que no lleven de manera adecuada la cámara en el casco podrían ser multados. Foto: Getty Images

Pese a esto, muchos desconocen cuáles son las condiciones que se deben cumplir para no incumplir las normas de tránsito establecidas para estos dispositivos.

En la Ley 769 de 2002 se indica que el casco es una “pieza que cubre la cabeza, especialmente diseñada para proteger contra golpes, sin impedir la visión periférica adecuada y que cumpla con las especificaciones de las normas Icontec 4533”.

Por su parte, la Resolución 23385 de 2020 establece las “condiciones mínimas para el uso del casco protector para conductores y acompañantes de vehículos tipo motocicletas, motociclos, mototriciclos, motocarros, cuatrimotos y se dictan otras disposiciones”.

Es importante comprender que el uso del casco de protección tiene como objetivo salvaguardar la vida del conductor ante un eventual siniestro, ya que un golpe en la cabeza sin protección puede ser potencialmente mortal. Por eso, desde las autoridades se ha insistido en su uso adecuado.

¿Cuál es la restricción para la utilización de cámaras en el casco?

Para poder hacer uso de las cámaras de conformidad con la ley, se deben portar con los accesorios adecuados que permitan mantener las manos libres del conductor. Además, bajo ninguna circunstancia pueden interferir en la visión de la persona que va manejando; de lo contrario, los agentes de tránsito podrán imponer comparendos.

Los motociclistas deben llevar un casco que cumpla con los requerimientos mínimos de ley. Foto: Getty Images

Además de las condiciones para el uso de dispositivos como las cámaras, también es importante revisar los requerimientos mínimos y certificaciones que debe tener un casco para poder ser utilizado.

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Si se utiliza un casco que no cumpla con la normativa, las autoridades de tránsito también podrían imponer sanciones. Cabe recordar que la finalidad de este tipo de restricciones es preservar la vida e integridad de los actores viales, por lo que es fundamental cumplir a cabalidad las normas consignadas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia.