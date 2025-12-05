Suscribirse

Identifican al motociclista que murió en grave accidente con un Ferrari: también se conoció quién iba en el carro deportivo

Las autoridades investigan lo sucedido para esclarecer la forma en la que ocurrió todo.

Redacción Nación
5 de diciembre de 2025, 12:56 p. m.
Esta fue la escena que quedó tras el grave accidente entre un Ferrari y una moto.
Esta fue la escena que quedó tras el grave accidente entre un Ferrari y una moto. | Foto: @ColombiaOscura

Un grave accidente que involucra a un Ferrari 488 GBT de color amarillo se presentó este jueves, 4 de diciembre, y dejó a una persona muerta. Todo ocurrió en la vía La Calera-Sopó (Cundinamarca), a la altura del cruce de Márquez.

De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo de lujo atropelló a un motociclista, quien murió en el sitio después del duro impacto. La víctima fue identificada en las últimas horas como Jeison Javier Cruz.

Accidente en vía La Calera-Sopó
Así quedó el Ferrari tras lo que fue el grave accidente en La Calera-Sopó. | Foto: Tomada de la cuenta en X: @ColombiaOscura

Según se ha conocido, este hombre tenía 30 años y era residente del municipio de La Calera. Lamentablemente, no alcanzó a ser trasladado hasta un centro hospitalario, ya que las heridas le provocaron la muerte pocos minutos después de ser embestido por el carro.

Asimismo, se conoció que la persona que manejaba el Ferrari era, de acuerdo con Noticias Caracol, un empresario identificado como Adolfo Reyes Gómez, de 64 años.

Contexto: Grave accidente entre un Ferrari y un motociclista en la vía La Calera-Sopó: esto se sabe

Poco después del siniestro, las autoridades le hicieron una prueba de alcoholemia y el resultado fue negativo, aunque continúa vinculado a la investigación.

Hasta el momento, se conocen muy pocos detalles de cómo habría ocurrido todo, pero al parecer el conductor del carro deportivo perdió el control en este punto de la carretera y se terminó llevando por delante a la moto que venía por el otro carril.

Por lo mismo, no se descarta que hubiera un exceso de velocidad, pero esto no ha sido confirmado de manera oficial por las autoridades.

Contexto: Fuerte accidente en Boyacá: camión embistió a dos vehículos en el peaje de Tuta

En algunas imágenes y videos que circulan por redes sociales, se observa al Ferrari en uno de los carriles de la vía totalmente destruido en su parte delantera.

Al mismo tiempo, en uno de los costados está la moto y el cuerpo de la persona que lamentablemente murió.

Por ahora, todo está siendo materia de investigación y se intenta esclarecer con exactitud cómo se presentó este terrible siniestro vial.

