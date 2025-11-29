Fuerte accidente en Boyacá: camión embistió a dos vehículos en el peaje de Tuta

En la mañana de este sábado, 29 de noviembre, se reportó un fuerte accidente en las carreteras de Boyacá. Las primeras informaciones destacan que un camión habría impactado contra dos automotores, causando fuertes destrozos en la zona.

Por medio de la red social X, la cuenta @TuiterosBoyaca reportó un fuerte accidente en el cual se vio involucrado un vehículo que transportaba bebidas gaseosas, el cual embistió a dos vehículos que se encontraban pasando por el peaje de Tuta.

“Hace unos minutos un camión de la empresa Postobón, al parecer sin frenos, embistió a por lo menos dos automóviles y se fue contra una de las casetas de cobro del peaje de Tuta. Aún se desconoce el número de víctimas”, señaló la cuenta en X.

#Atención Hace unos minutos un camión de la empresa Postobón @postobonoficial, al parecer sin frenos, embistió a por lo menos dos automóviles y se fue contra una de las casetas de cobro del Peaje de Tuta. Aún se desconoce el número de víctimas.#NoticiaEnDesarrollo

Las autoridades de la región no han emitido ningún pronunciamiento sobre el incidente; sin embargo, por medio de las redes sociales se ha compartido que los cuerpos de emergencia se encuentran en el lugar de los hechos, brindando los primeros auxilios a los afectados.