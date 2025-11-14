Fiscalía toma drástica decisión contra hombre que iba en carro que provocó accidente en avenida Mutis: será imputado

Carlos Mario Cavadía Sierra y Viviana Marcela Suárez fueron las víctimas del trágico accidente que se presentó el pasado viernes, 31 de octubre, en la avenida Mutis, en la ciudad de Bogotá.

Un vehículo de color blanco perdió el control, se llevó a por lo menos dos motos por delante y terminó volcándose; además, también estuvo involucrado un bus del SITP, una escena que generó consternación por los dos cuerpos de los motociclistas que terminaron en el piso.

En el carro, que sería el causante del siniestro, viajaban tres personas: el conductor y una pareja. De hecho, hay videos que muestran cuando estos últimos bajan del vehículo tras el accidente y los testigos los recriminan por estar en aparente estado de embriaguez.

Esta fue la escena que quedó después del grave accidente en esta zona de Bogotá. | Foto: Pantallazos de video de la cuenta en X: @PasaenBogota

Pocas horas después del hecho, el pasajero del carro fue identificado como Edwin Leonardo Delgado Comba, quien sostuvo que había contratado a un conductor elegido. Pese a que dejó en claro que no iba manejando, esto no lo salvaría de la presunta responsabilidad que tiene en el hecho.

En las últimas horas, se conoció que Delgado será imputado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio culposo. De esta forma, se hará la vinculación penal de este hombre mientras que el caso avanza junto con las investigaciones.

Juan Manuel Castellanos Ovalle, abogado representante de una de las víctimas, habló con Noticias Caracol y explicó por qué el sujeto que iba en el carro será imputado.

“La versión de la pareja no coincide con la realidad. [...] Existen varias dudas frente a si Edwin iba en la parte de atrás o adelante. La Fiscalía hoy tiene una hipótesis que nosotros compartimos y cuenta con todos los materiales probatorios para que se emita una condena en contra de él”, dijo.

El jurista indicó que el supuesto conductor elegido, de quien no se sabe su paradero, había compartido varias horas junto a la pareja, lo que es contrario a lo que ellos dijeron en un primer momento por medio de una declaración pública en las redes sociales.

Asimismo, señaló que el carro no tenía una póliza de responsabilidad civil extracontractual. “Existen informes de Policía que dicen todo lo contrario”, manifestó.

El abogado explicó, además, que el carro no era ni del hombre ni de la mujer, pero hay algunos documentos que “atan íntimamente” a Delgado con este vehículo.

De igual manera, reveló que en los interrogatorios que le hicieron a la pareja, hubo muchas contradicciones entre el sujeto y la mujer, por lo que este es otro de los motivos que se tuvo en cuenta para hacer el llamado a imputación.

“Ojalá cumplan su palabra y se presenten ante las autoridades, que no vayan a presentar aplazamientos. La representación de víctimas será muy enfática con esta situación”, concluyó.