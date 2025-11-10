Drástico giro en caso del trágico accidente en avenida Mutis, en Bogotá: destapan supuesta verdad del conductor del carro

Viviana Marcela Suárez Isaza y su pareja sentimental fueron las víctimas fatales del grave accidente que se presentó el pasado viernes, 31 de octubre, en la avenida Mutis, en el occidente de Bogotá.

Un vehículo de color blanco perdió el control y terminó llevándose varias motocicletas por delante. En el vehículo viajaban tres personas, según se ha confirmado: el conductor, un pasajero identificado como Edwin Delgado y su novia.

Esta fue la escena que quedó después del grave accidente en esta zona de Bogotá. | Foto: Pantallazos de video de la cuenta en X: @PasaenBogota

Estos últimos aseguraron que, si bien ellos habían ingerido alcohol durante la noche y madrugada, supuestamente habían contratado a un conductor elegido para que manejara, por lo que le echaron toda la responsabilidad de lo ocurrido a esta persona, quien huyó del sitio tras el siniestro.

Sin embargo, todo dio un drástico giro en las últimas horas, después de que Juan Manuel Castellanos Ovalle, abogado de las familias de las víctimas, destapara la supuesta verdad sobre la persona que iba al volante: no se trataría de ningún conductor elegido.

Por medio de un comunicado, el jurista indicó que se reunió con el delegado de la Fiscalía General de la Nación que lleva el caso y confirmó que todos los ocupantes del vehículo están plenamente identificados.

En ese sentido, y contrario a la versión entregada por Edwin Delgado, aseguró que no es cierto que se haya contratado un conductor elegido para que manejara el carro en aquella oportunidad.

Así quedaron algunas motocicletas afectadas por el siniestro vial. | Foto: API

“El presunto conductor de nacionalidad extranjera compartió con la pareja desde las 3:00 a. m., aproximadamente, dentro del establecimiento de comercio”, señala el comunicado.

Además, también precisó que el Bar Dejavú, desde donde salieron los implicados en el caso, no ha suministrado hasta el momento los videos de las cámaras de seguridad internas.

Por todo ello, Castellanos Ovalle recordó que todas las personas deben cumplir con lo establecido por la ley y hasta lanzó una advertencia mencionando que ocultar evidencia constituye un delito.

“Así las cosas, el equipo que representa a las víctimas no tendrá la mínima duda de suscribir las denuncias correspondientes para quienes pretendan obstruir el cauce natural del proceso y la obtención de elementos materiales probatorios”, dijo.

Por último, reiteró el compromiso que tiene con la búsqueda de la justicia y la defensa de los derechos de las víctimas, quienes han tenido que reponerse ante la dura pérdida que ha significado la pareja.