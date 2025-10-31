Video del momento exacto del accidente que dejó dos moteras muertas en Bogotá; carro involucrado se ve en caravana de Halloween

Se siguen conociendo detalles del trágico accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este 31 de octubre, en Bogotá, y que dejó dos motociclistas fallecidos.

El momento exacto del accidente de tránsito que dejó dos motociclistas muertos y tres personas heridas en Bogotá. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/3rIagedD0o — Revista Semana (@RevistaSemana) October 31, 2025

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, el automóvil, color blanco, circulaba por la avenida Mutis, en la localidad de Engativá, y habría perdido el control cruzándose a la calzada contraria y provocando la muerte de dos mujeres moteras que transitaban por el lugar.

Otros videos, mucho más impactantes y que este medio se abstiene de publicar, captaron los instantes siguientes a la tragedia; allí, los cuerpos de las personas fallecidas están sobre el asfalto, mientras que otros transeúntes corren a auxiliar a los motociclistas y ocupantes del carro.

Según las autoridades, el saldo del accidente fue de dos personas fallecidas y tres más heridas; en el hecho se vieron involucradas el carro particular, tres motocicletas y un bus del Sistema Integrado de Transporte.

La Policía también confirmó que el conductor del automóvil involucrado y el cual, presuntamente habría causado el accidente, se dio a la fuga, por lo que se han tomado las medidas necesarias para dar con su paradero.

“En horas de la mañana en la calle 63 con carrera 98 de la localidad de Engativá, se presenta un siniestro vial donde se ven involucrados un vehículo particular, tres motocicletas, un bus del sistema integrado de transporte público, donde lamentablemente pierden la vida dos personas y tres más resultan lesionadas. Ya se realizó todo el procesamiento en el lugar de los hechos y será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para establecer las circunstancias fácticas que originaron el lamentable accidente de tránsito”, indicaron las autoridades.

Este es el carro que resultó involucrado en el trágico accidente de tránsito. | Foto: API

“Es importante referenciar que el accidente se presenta cuando el vehículo particular transita en sentido occidente - oriente y el conductor del mismo pierde el control invadiendo la calzada contraria e impactando las tres motocicletas y el bus que se desplazaban en sentido oriente -occidente. Debemos resaltar que el conductor del vehículo particular se da a la fuga y estamos adelantando todas las labores investigativas para poder dar con su ubicación y ser presentado ante la Fiscalía General de la Nación”, agregó la Policía.

¿Cuál fue carro que estuvo involucrado en los hechos?

Las diferentes fotografías que se registraron de los hechos mostraban a un Volkswagen Jetta color blanco y de placas MKT407 de Bucaramanga.

El vehículo, que terminó volcado sobre la vía, aparece en otros videos y fotografías de una caravana de Halloween de la que presuntamente participó el jueves en la noche; sin embargo, se espera que las autoridades adelanten las investigaciones para confirmar si esta teoría es cierta.

#Atención | Minuto60 conoció imágenes del momento del trágico accidente en Engativá en el que dos personas murieron. El vehículo involucrado en los hechos aparece en otros videos obtenidos por este medio, donde se ubica al carro de placas MKT 407 participando en una caravana de… pic.twitter.com/0FUIEP0KWT — Minuto60 (@minuto60com) October 31, 2025