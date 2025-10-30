Suscribirse

Bogotá

¿Quiénes son Los Picaminosos? El grupo de motociclistas que generó caos en Bogotá tras restricciones de movilidad por Halloween

La Policía capturó a cuatro personas presuntamente miembros de este grupo, quienes habrían agredido a servidores públicos.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

30 de octubre de 2025, 11:46 p. m.
Bogotá
Integrantes del gremio de moteros realizaron protesta por las restricciones impuestas por la Alcaldía de Bogotá con motivo de la celebración de Halloween. (Las personas en la imagen no son integrantes de Los Picaminosos). | Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Durante este jueves, 30 de octubre, se ha registrado caos de movilidad en la ciudad de Bogotá por diferentes grupos de moteros que reaccionaron con protestas tras las restricciones de motociclistas anunciadas por la Alcaldía para el fin de semana de Halloween.

A lo largo de la jornada, se han presentado presuntas agresiones a la ciudadanía, al parecer, por integrantes del grupo de motociclistas que se hacen llamar Los Picaminosos.

Contexto: La multa que deben pagar motociclistas por no cumplir restricción de parrillero: terror para el bolsillo en Halloween

En la NQS con calle 45, justo al frente de la Universidad Nacional, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a cuatro personas —al parecer— miembros de este grupo, quienes habrían agredido a servidores públicos.

“Estos cuatro personajes de los autodenominados Los Picaminosos son una muestra de lo que enfrentamos: patanería, agresividad, ruido, ilegalidad. A Bogotá se le agotó la paciencia con esta gente. Nos llevaron a tomar decisiones difíciles, pero estrictas para imponer el orden. Gracias a la Policía de Bogotá por su compromiso”, dijo Miguel Silva Moyano, secretario general de la Alcaldía de Bogotá.

Hombres capturados en medio del paro de moteros.
Hombres capturados en medio del paro de moteros. | Foto: Suministrada

Mientras que en la avenida Villavicencio con Autopista Sur, otros presuntos integrantes de Los Picaminosos quedaron grabados en video en el momento en que se enfrentaron con ciudadanos que no participaban en las movilizaciones.

Estos desórdenes generaron caos de movilidad en gran parte de la capital, donde más de un millón de usuarios de TransMilenio se vieron afectados para desplazarse por la ciudad.

Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, afirmó en SEMANA que no se modificará el decreto que regula el tránsito de parrillero y que dialogarán con quienes insistan en violar la ley.

¿Cómo funcionan Los Picaminosos?

De acuerdo con las autoridades, Los Picaminosos son una organización integrada por algunos moteros que han comenzado a presentar comportamientos contrarios a la ley desde hace varios meses.

Según en su página de Facebook, que cuenta con más de 52.000 usuarios, se puede observar que, al parecer, para volverse integrante de este grupo se debe pagar una suma de 15.000 pesos, más una cuota mensual.

Así mismo, se ha conocido que este grupo tendría a su disposición una posible central de radio en la que operan turnos de ocho horas de manera continua, esto, con el fin de saber los movimientos de los operativos contra los conductores que trabajan con aplicaciones.

moterosProtestas en BogotáMovilidadHalloween en Bogotárestriccionesmotociclistas

Bogotá

