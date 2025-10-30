Bogotá
¿Quiénes son Los Picaminosos? El grupo de motociclistas que generó caos en Bogotá tras restricciones de movilidad por Halloween
La Policía capturó a cuatro personas presuntamente miembros de este grupo, quienes habrían agredido a servidores públicos.
Durante este jueves, 30 de octubre, se ha registrado caos de movilidad en la ciudad de Bogotá por diferentes grupos de moteros que reaccionaron con protestas tras las restricciones de motociclistas anunciadas por la Alcaldía para el fin de semana de Halloween.
A lo largo de la jornada, se han presentado presuntas agresiones a la ciudadanía, al parecer, por integrantes del grupo de motociclistas que se hacen llamar Los Picaminosos.
En la NQS con calle 45, justo al frente de la Universidad Nacional, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a cuatro personas —al parecer— miembros de este grupo, quienes habrían agredido a servidores públicos.
“Estos cuatro personajes de los autodenominados Los Picaminosos son una muestra de lo que enfrentamos: patanería, agresividad, ruido, ilegalidad. A Bogotá se le agotó la paciencia con esta gente. Nos llevaron a tomar decisiones difíciles, pero estrictas para imponer el orden. Gracias a la Policía de Bogotá por su compromiso”, dijo Miguel Silva Moyano, secretario general de la Alcaldía de Bogotá.
Mientras que en la avenida Villavicencio con Autopista Sur, otros presuntos integrantes de Los Picaminosos quedaron grabados en video en el momento en que se enfrentaron con ciudadanos que no participaban en las movilizaciones.
Estos desórdenes generaron caos de movilidad en gran parte de la capital, donde más de un millón de usuarios de TransMilenio se vieron afectados para desplazarse por la ciudad.
Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, afirmó en SEMANA que no se modificará el decreto que regula el tránsito de parrillero y que dialogarán con quienes insistan en violar la ley.
¿Cómo funcionan Los Picaminosos?
De acuerdo con las autoridades, Los Picaminosos son una organización integrada por algunos moteros que han comenzado a presentar comportamientos contrarios a la ley desde hace varios meses.
Según en su página de Facebook, que cuenta con más de 52.000 usuarios, se puede observar que, al parecer, para volverse integrante de este grupo se debe pagar una suma de 15.000 pesos, más una cuota mensual.
Así mismo, se ha conocido que este grupo tendría a su disposición una posible central de radio en la que operan turnos de ocho horas de manera continua, esto, con el fin de saber los movimientos de los operativos contra los conductores que trabajan con aplicaciones.