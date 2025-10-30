Vehículos
🔴 EN VIVO | Paro en Bogotá hoy: bloqueos de motociclistas afectan la movilidad en varios puntos de la ciudad
Grupos de moteros se han manifestado en diferentes puntos de la ciudad para rechazar la medida.
Actualizaciones
10:20 a. m.:
Moteros exigen reunión con el Alcalde o la secretaria de Movilidad
9:30 a. m.:
Moteros hacen presencia en Agora, donde se encuentra el alcalde Galán
8:43 a.m.:
Siguen complicaciones en varios puntos de TransMilenio
8:30 a.m.:
Aeronáutica civil advierte sobre complicaciones para llegar al aeropuerto El Dorado
8:20 a.m.:
Moteros planean llegar a evento público donde se encuentra el alcalde Galán
8:13 a. m.:
Larga fila de buses por la Troncal de las Américas
7:57 a.m.:
Se complica movilidad en el sur de Bogotá
7:40 a.m.:
Afectación a servicio de TransMilenio en Portal Américas
7:30 a.m.:
Avanza concentración de moteros por la autopista Norte
7:26 a.m.:
Alcalde de Bogotá respalda medida
7:00 a.m.
Plan tortuga de motociclista en el norte de Bogotá
Luego de que se conociera la restricción de la Alcaldía de Bogotá a los motociclistas para el fin de semana de Halloween, diferentes grupos de moteros reaccionaron y anunciaron protestas en respuesta a la medida del distrito.
Moteros exigen reunión con el Alcalde o la secretaria de Movilidad
Hay presencia de gestores de diálogo y dispositivo policial en inmediaciones de Agora.
Dispositivo policial y gestores de diálogo rodean el Ágora, donde se realiza el Día Mundial de las Ciudades. Moteros indignados por las restricciones del fin de semana bloquean las vías de acceso al lugar. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Ybt87Ja1og— Revista Semana (@RevistaSemana) October 30, 2025
Moteros hacen presencia en Agora, donde se encuentra el alcalde Galán
Motociclistas buscan hablar con el alcalde Carlos Fernando Galán para encontrar una solución ante la restricción ordenada el pasado miércoles en la noche.
🚨 Atención, ciudadanos 🚨— Policía de Tránsito Bogotá (@TransitoBta) October 30, 2025
Se presenta manifestación con bloqueo en la Cra. 40 con calle 23, sentido sur–norte.
🚔 Nuestros uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá realizan acompañamiento y monitoreo en el sitio para garantizar la seguridad y la movilidad. pic.twitter.com/aiocpsWSZD
Siguen complicaciones en varios puntos de TransMilenio
TransMilenio confirmó complicaciones y suspensión del servicio en varios puntos de la ciudad.
⏰#TMAhora: (8:43 a.m.)— TransMilenio (@TransMilenio) October 30, 2025
📍 Autopista sur con Av. Villavicencio
🔀Continúan los desvíos de la flota TransMiZonal en el sector, rutas troncales inician retornos en estación General Santander.
❌ Siguen sin operar las estaciones: Alqueria, Venecia, Sevillana, C.C. Paseo VIlla… pic.twitter.com/DJ2dZOTME6
Aeronáutica civil advierte sobre complicaciones para llegar al aeropuerto El Dorado
La Aeronáutica Civil pidió a los viajeros llegar dos horas y tres horas antes para vuelos nacionales e internacionales, respectivamente, contemplando los problemas de movilidad en Bogotá.
#Bogotá 🚗✈️ Ten en cuenta las complicaciones actuales en la movilidad vial y sal con tiempo hacia el aeropuerto.— Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) October 30, 2025
🕑 Llega 2 horas antes para vuelos nacionales y 3 horas antes para internacionales.
Evita contratiempos y disfruta un viaje tranquilo desde el inicio. 💼 pic.twitter.com/oRNepjFRvP
Moteros planean llegar a evento público donde se encuentra el alcalde Galán
Grupos de motociclistas planean “caerle” al alcalde a la salida de la instalación del Día Mundial de las Ciudades. Circula una convocatoria por grupos de WhatsApp para llegar al evento donde el alcalde Galán se encuentra.
Larga fila de buses por la Troncal de las Américas
La movilidad por la Troncal de las Américas y la Autopista Norte se encuentra con complicaciones.
#Bogota #ahora La ciudad está un asco en este momento . Qué está pasando por la avenida de las americas #transmilenio #movilidad #distrital #movilidaddistrital pic.twitter.com/WTY0xOYZhP— juan carlos 🔅➕ (@JuanchoGallego) October 30, 2025
Se complica movilidad en el sur de Bogotá
Manifestaciones afectan TransMilenio y usuarios reportan que los buses se encuentran detenidos.
🚨 #Bogotá | Fuerte congestión en la troncal de las Américas por protesta de moteros. @TransMilenio cierra 11 estaciones entre Puente Aranda y Portal Américas. Sin alimentación en Banderas y Portal. Cientos de usuarios afectados en Bosa y Kennedy.#TMAhora #Movilidad pic.twitter.com/0GyoNgNQIe— Nación Colombia (@NacionColombiaX) October 30, 2025
Afectación a servicio de TransMilenio en Portal Américas
TransMilenio confirmó complicación en varios puntos de la troncal de las Américas por bloqueos de manifestantes.
⏰#TMAhora: (7:30 a.m.)— TransMilenio (@TransMilenio) October 30, 2025
📍Av Américas con carrera 49
⭕️ Por bloqueos sobre el corredor, continúan los servicios TransMiZonal con desvíos y la flota troncal avanza con retornos a la altura de la calle 13 con carrera 49.
📍 Av. Villavicencio con Av. Ciudad de Cali
🔵 Por… pic.twitter.com/plRyTsTzTW
Avanza concentración de moteros por la autopista Norte
Manifestantes se desplazan por la autopista norte con calle 100 en el sentido norte-sur y generan afectación en la movilidad.
#Atención🚨— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 30, 2025
Manifestantes se desplazan por la Autonorte con calle 100 en el sentido Norte - Sur y generan afectación en la movilidad.
👮♂️Unidades de Grupo Guía y Agentes Civiles hacen acompañamiento y gestionan el tránsito del lugar. pic.twitter.com/KqDFB3kYMI
Alcalde de Bogotá respalda medida
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que es una medida de choque que se toma tras analizar lo sucedido en los últimos años.
“Es por los cuatro días que vienen, la restricción de motos es en vías principales y por allí podrán movilizarse”, dijo Galán.
Plan tortuga de motociclista en el norte de Bogotá
Motociclistas se agruparon en la calle 106 con autopista norte y avanzan hacia el norte para rechazar prohibición al parrillero.
Durante la madrugada de este jueves, grupos de motociclistas se agrupan en la avenida Boyacá con calle 20 para rechazar la medida.
¿Desde cuándo y cómo opera la restricción a motociclistas?
Habrá restricción de circulación en la ciudad para las motocicletas con acompañante, desde las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre de 2025.
Mientras que, para todas las motocicletas, entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. de cada día del fin de semana (del jueves 30 de octubre al lunes 3 de noviembre), habrá restricción en los siguientes corredores:
Autopista Norte, autopista Sur, NQS, avenida Boyacá, avenida Ciudad de Cali, avenida Primero de Mayo, avenida Las Américas, avenida Suba, calle 26 (avenida El Dorado), calle 80, carrera Séptima, carrera 68, avenida Centenario (calle 13), avenida Guayacanes, avenida Esperanza, avenida Villavicencio, avenida Circunvalar, calle 53, calle 63, carrera 60.
“Quienes incumplan esta restricción incurrirán en la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito, que corresponde a transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Esta conducta será sancionada con un comparendo por valor de 604.100 pesos y la motocicleta podrá ser inmovilizada”, dice el comunicado de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.