Actualizaciones

10:20 a. m.: Moteros exigen reunión con el Alcalde o la secretaria de Movilidad

9:30 a. m.: Moteros hacen presencia en Agora, donde se encuentra el alcalde Galán

8:43 a.m.: Siguen complicaciones en varios puntos de TransMilenio

8:30 a.m.: Aeronáutica civil advierte sobre complicaciones para llegar al aeropuerto El Dorado

8:20 a.m.: Moteros planean llegar a evento público donde se encuentra el alcalde Galán

8:13 a. m.: Larga fila de buses por la Troncal de las Américas

7:57 a.m.: Se complica movilidad en el sur de Bogotá

7:40 a.m.: Afectación a servicio de TransMilenio en Portal Américas

7:30 a.m.: Avanza concentración de moteros por la autopista Norte

7:26 a.m.: Alcalde de Bogotá respalda medida