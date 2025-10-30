Suscribirse

🔴 EN VIVO | Paro en Bogotá hoy: bloqueos de motociclistas afectan la movilidad en varios puntos de la ciudad

Grupos de moteros se han manifestado en diferentes puntos de la ciudad para rechazar la medida.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

30 de octubre de 2025, 12:44 p. m.
Motociclistas protestan en la capital debido a que la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 270 de 2022, por medio del cual extiende la restricción del parrillero hombre en la ciudad hasta el próximo 31 de diciembre. Julio 7 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Motociclistas protestan en la capital debido a que la Alcaldía de Bogotá prohibió parrillero y circulación por vías principales. | Foto: Guillermo Torres /Semana

Actualizaciones

Luego de que se conociera la restricción de la Alcaldía de Bogotá a los motociclistas para el fin de semana de Halloween, diferentes grupos de moteros reaccionaron y anunciaron protestas en respuesta a la medida del distrito.

Contexto: Motociclistas responden a prohibición de parrillero: preparan bloqueos y concentraciones; estos son los puntos de encuentro

Moteros exigen reunión con el Alcalde o la secretaria de Movilidad

Hay presencia de gestores de diálogo y dispositivo policial en inmediaciones de Agora.

Moteros hacen presencia en Agora, donde se encuentra el alcalde Galán

Motociclistas buscan hablar con el alcalde Carlos Fernando Galán para encontrar una solución ante la restricción ordenada el pasado miércoles en la noche.

Siguen complicaciones en varios puntos de TransMilenio

TransMilenio confirmó complicaciones y suspensión del servicio en varios puntos de la ciudad.

Aeronáutica civil advierte sobre complicaciones para llegar al aeropuerto El Dorado

La Aeronáutica Civil pidió a los viajeros llegar dos horas y tres horas antes para vuelos nacionales e internacionales, respectivamente, contemplando los problemas de movilidad en Bogotá.

Moteros planean llegar a evento público donde se encuentra el alcalde Galán

Grupos de motociclistas planean “caerle” al alcalde a la salida de la instalación del Día Mundial de las Ciudades. Circula una convocatoria por grupos de WhatsApp para llegar al evento donde el alcalde Galán se encuentra.

Larga fila de buses por la Troncal de las Américas

La movilidad por la Troncal de las Américas y la Autopista Norte se encuentra con complicaciones.

Se complica movilidad en el sur de Bogotá

Manifestaciones afectan TransMilenio y usuarios reportan que los buses se encuentran detenidos.

Afectación a servicio de TransMilenio en Portal Américas

TransMilenio confirmó complicación en varios puntos de la troncal de las Américas por bloqueos de manifestantes.

Avanza concentración de moteros por la autopista Norte

Manifestantes se desplazan por la autopista norte con calle 100 en el sentido norte-sur y generan afectación en la movilidad.

Alcalde de Bogotá respalda medida

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que es una medida de choque que se toma tras analizar lo sucedido en los últimos años.

“Es por los cuatro días que vienen, la restricción de motos es en vías principales y por allí podrán movilizarse”, dijo Galán.

Plan tortuga de motociclista en el norte de Bogotá

Motociclistas se agruparon en la calle 106 con autopista norte y avanzan hacia el norte para rechazar prohibición al parrillero.

Durante la madrugada de este jueves, grupos de motociclistas se agrupan en la avenida Boyacá con calle 20 para rechazar la medida.

¿Desde cuándo y cómo opera la restricción a motociclistas?

Habrá restricción de circulación en la ciudad para las motocicletas con acompañante, desde las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre de 2025.

Mientras que, para todas las motocicletas, entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. de cada día del fin de semana (del jueves 30 de octubre al lunes 3 de noviembre), habrá restricción en los siguientes corredores:

Autopista Norte, autopista Sur, NQS, avenida Boyacá, avenida Ciudad de Cali, avenida Primero de Mayo, avenida Las Américas, avenida Suba, calle 26 (avenida El Dorado), calle 80, carrera Séptima, carrera 68, avenida Centenario (calle 13), avenida Guayacanes, avenida Esperanza, avenida Villavicencio, avenida Circunvalar, calle 53, calle 63, carrera 60.

“Quienes incumplan esta restricción incurrirán en la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito, que corresponde a transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Esta conducta será sancionada con un comparendo por valor de 604.100 pesos y la motocicleta podrá ser inmovilizada”, dice el comunicado de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

