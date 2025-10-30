Suscribirse

Vehículos

Motociclistas responden a prohibición de parrillero: preparan bloqueos y concentraciones; estos son los puntos de encuentro

La Alcaldía señaló que la medida busca controlar las caravanas que se organizan con motivo de Halloween.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

30 de octubre de 2025, 11:56 a. m.
Motociclistas protestan en la capital debido a que la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 270 de 2022, por medio del cual extiende la restricción del parrillero hombre en la ciudad hasta el próximo 31 de diciembre. Julio 7 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Los motociclistas se movilizaron durante la madrugada provocando bloqueos en diferentes puntos de la ciudad. | Foto: Guillermo Torres /Semana

Luego de que se anunciara la restricción a los motociclistas impuesta por la Alcaldía de Bogotá para este finde semana con las que se pretenden controlar “rodadas de Halloween” o “rodadas del terror”, los moteros anunciaron movilizaciones y bloqueos como respuesta a esta decisión.

Contexto: Anuncian restricción de motocicletas en Bogotá durante este puente festivo de Halloween; así funcionará la medida
En Popayán, la Administración Municipal, en consejo de seguridad, decidió prohibir la circulación de parrilleros en motocicletas este 31 de octubre, desde las 4:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 1 de noviembre.
Las motocicletas no podrán circular por parrillero ni por corredores principales de la ciudad durante este fin de semana. | Foto: Suministrada

Según la Secretaría de Movilidad, estará prohibida la circulación de motocicletas con acompañante desde las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre de 2025.

Como respuesta a este anuncio, durante la noche de este miércoles un nutrido grupo de moteros protagonizó el bloqueo de la Avenida Boyacá con calle 20 luego de que se movilizarán por la avenida Ciudad de Cali y la Calle 13.

Allí, algunos motociclistas impidieron el acceso a la prensa, incluso lanzaron piedras y otros elementos contra quienes llegaron al lugar para registrar lo sucedido.

Contexto: Grupo de moteros confirmó decisión sobre multitudinaria caravana para celebrar Halloween en Bogotá
Mediante el Decreto 4112.010.20.0067, emitido el 9 de febrero de 2024, que restringe la movilidad de motocicletas con parrillero hombre en la capital del Valle, el alcalde Alejandro Eder de manera directa continua trabajando en fortalecer la seguridad en la ciudadanía
La Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó que habrá operativos para controlar las restricciones impartidas. | Foto: Jorge Orozco

Puntos de encuentro para este jueves 30 de octubre

Según se conoció, los moteros planearon durante la noche movilizaciones y encuentros para este jueves 30 de octubre.

La convocatoria quedó fijada, aparentemente, para que los motociclistas acudan a tres puntos específicos en horas de la mañana y en horas de la tarde, lo que podría complicar la movilidad en la ciudad.

Los puntos de encuentro son:

  • Calle 100 con carrera 1.
  • Calle 100 con Autopista Norte.
  • Avenida Boyacá con calle 22.

Restricciones y multas

Además de la prohibición de parrillero desde las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre de 2025, la Alcaldía determinó que ninguna motocicleta podrá movilizarse por los corredores principales de la ciudad entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. entre el jueves 30 de octubre y el lunes 3 de noviembre.

Los corredores con restricción son:

Autopista Norte, Autopista Sur, NQS, Avenida Boyacá, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Primero de Mayo, Avenida Las Américas, Avenida Suba, calle 26 (Avenida El Dorado), calle 80, Carrera Séptima, carrera 68, Avenida Centenario (Calle 13), Avenida Guayacanes, Avenida Esperanza, Avenida Villavicencio, Avenida Circunvalar, calle 53, calle 63, carrera 60.

En cuanto a la multa y la sanción a quienes incumplan la medida, las autoridades dejaron claro que se podrá inmovilizar el vehículo y se impondrá una sanción económica superior a los 600.000 pesos.

Contexto: Habrá Día Nacional del Motociclista: esta es la fecha en la que se comenzará a conmemorar la jornada
Motociclistas protestan en la capital debido a que la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 270 de 2022, por medio del cual extiende la restricción del parrillero hombre en la ciudad hasta el próximo 31 de diciembre. Julio 7 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Motociclistas protestan en la capital debido a que la Alcaldía de Bogotá prohibió el parrillero y la circulación por varios corredores de la ciudad. | Foto: Guillermo Torres /Semana

“Quienes incumplan esta restricción incurrirán en la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito, que corresponde a transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Esta conducta será sancionada con un comparendo por valor de 604.100 pesos y la motocicleta podrá ser inmovilizada”, dice el comunicado de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bolsa Mercantil aclara su papel en la licitación del servicio de vigilancia del IDRD: “No se adjudican contratos ni se seleccionan ganadores”

2. Famosa actriz anunció que será mamá por primera vez y publicó conmovedor video de la noticia: “El más importante”

3. Junior perdió, pero un hincha celebró en el Metropolitano: les pidió matrimonio a dos mujeres y todo se vio en vivo

4. Exsubdirector del DAS, Emiro Rojas, fue condenado en la Corte Suprema por tortura a la periodista Claudia Julieta Duque

5. ‘Berghain’ de Rosalía, Björk e Yves Tumor: letra, video y significado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

moterosmotociclistasBloqueosmovilizacioneshalloweenAlcaldía de Bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.