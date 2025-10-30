Motociclistas responden a prohibición de parrillero: preparan bloqueos y concentraciones; estos son los puntos de encuentro

Luego de que se anunciara la restricción a los motociclistas impuesta por la Alcaldía de Bogotá para este finde semana con las que se pretenden controlar “rodadas de Halloween” o “rodadas del terror”, los moteros anunciaron movilizaciones y bloqueos como respuesta a esta decisión.

Las motocicletas no podrán circular por parrillero ni por corredores principales de la ciudad durante este fin de semana. | Foto: Suministrada

Según la Secretaría de Movilidad, estará prohibida la circulación de motocicletas con acompañante desde las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre de 2025.

Como respuesta a este anuncio, durante la noche de este miércoles un nutrido grupo de moteros protagonizó el bloqueo de la Avenida Boyacá con calle 20 luego de que se movilizarán por la avenida Ciudad de Cali y la Calle 13.

Allí, algunos motociclistas impidieron el acceso a la prensa, incluso lanzaron piedras y otros elementos contra quienes llegaron al lugar para registrar lo sucedido.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó que habrá operativos para controlar las restricciones impartidas. | Foto: Jorge Orozco

Puntos de encuentro para este jueves 30 de octubre

Según se conoció, los moteros planearon durante la noche movilizaciones y encuentros para este jueves 30 de octubre.

La convocatoria quedó fijada, aparentemente, para que los motociclistas acudan a tres puntos específicos en horas de la mañana y en horas de la tarde, lo que podría complicar la movilidad en la ciudad.

Los puntos de encuentro son:

Calle 100 con carrera 1.

Calle 100 con Autopista Norte.

Avenida Boyacá con calle 22.

Restricciones y multas

Además de la prohibición de parrillero desde las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre de 2025, la Alcaldía determinó que ninguna motocicleta podrá movilizarse por los corredores principales de la ciudad entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. entre el jueves 30 de octubre y el lunes 3 de noviembre.

Los corredores con restricción son:

Autopista Norte, Autopista Sur, NQS, Avenida Boyacá, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Primero de Mayo, Avenida Las Américas, Avenida Suba, calle 26 (Avenida El Dorado), calle 80, Carrera Séptima, carrera 68, Avenida Centenario (Calle 13), Avenida Guayacanes, Avenida Esperanza, Avenida Villavicencio, Avenida Circunvalar, calle 53, calle 63, carrera 60.

En cuanto a la multa y la sanción a quienes incumplan la medida, las autoridades dejaron claro que se podrá inmovilizar el vehículo y se impondrá una sanción económica superior a los 600.000 pesos.

Motociclistas protestan en la capital debido a que la Alcaldía de Bogotá prohibió el parrillero y la circulación por varios corredores de la ciudad. | Foto: Guillermo Torres /Semana