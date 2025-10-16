Suscribirse

Vehículos

Habrá Día Nacional del Motociclista: esta es la fecha en la que se comenzará a conmemorar la jornada

La iniciativa comenzará a celebrarse en noviembre y busca unir las diferentes actividades que se realizan de forma esporádica en algunas ciudades en una sola jornada nacional.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

16 de octubre de 2025, 6:09 p. m.
Motociclistas protestan en la capital debido a que la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 270 de 2022, por medio del cual extiende la restricción del parrillero hombre en la ciudad hasta el próximo 31 de diciembre. Julio 7 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Motociclistas tendrán día para celebrar; se busca institucionalizarlo en a través del Congreso. | Foto: Guillermo Torres /Semana

En el marco del lanzamiento de la feria Expo2Ruedas en la ciudad de Bogotá, Fenalco, La Feria de las 2 Ruedas, la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y FIM LATAM anunciaron el lanzamiento de la iniciativa para declarar oficialmente el Día Nacional del Motociclista en Colombia.

Contexto: ¿Pueden los niños montar en moto? Esta es la edad límite para evitar multas e inmovilizaciones
Decálogo de los motociclistas para su seguridad en la semana de receso
La celebración comenzará el próximo 7 de noviembre. | Foto: API

Esta conmemoración busca reconocer la importancia social y económica de la motocicleta y fortalecer el mensaje de movilidad segura y responsable en el país.

En Colombia hay registradas más de 13 millones de motocicletas, que representan el 63 % del parque automotor nacional, y está presente en el 30 % de los hogares del país. Para millones de colombianos, la moto significa movilidad eficiente y asequible, clave para el transporte personal y laboral, así como para la dinamización de la economía y la productividad en distintos sectores.

La propuesta establece que el Día Nacional del Motociclista se conmemore el primer viernes del mes de noviembre, iniciando el próximo viernes 7 de noviembre y en adelante cada año.

Se espera que esta fecha sea institucionalizada por el Congreso de la República, con el doble propósito de destacar el papel del motociclismo en el país y de coordinar acciones de seguridad vial para este importante actor de la movilidad en Colombia.

“Desde la Feria de las 2 Ruedas y Expo 2 Ruedas hemos sido testigos del crecimiento de la motocicleta en Colombia y de su impacto positivo en la economía y la movilidad. El Día Nacional del Motociclista será una oportunidad única para reconocer a millones de usuarios y promover una cultura de respeto y seguridad en las vías”, afirmó Guillermo Pajón, director de la Feria de las 2 Ruedas.

Actualmente, muchas ciudades y municipios del país ya celebran su propio día del motociclista, con actividades de integración y concientización.

Con esta iniciativa, gremios, industria y aliados buscan dar un paso más allá: institucionalizar una fecha nacional que unifique a los más de 4 millones de hogares que hoy usan la moto como medio de transporte.

Contexto: El accesorio por el que estarían multando e inmovilizando las motos de forma equivocada: ¿qué dice la norma?
Esta motocicleta ha sido diseñada principalmente para la movilidad urbana.
Se busca unificar las celebraciones que se hacen en las diferentes regiones del país en una sola gran conmemoración. | Foto: Getty Images

“Esta conmemoración es muy importante para Colombia porque visibiliza el rol de la motocicleta como herramienta de inclusión social, generación de oportunidades económicas y acceso a movilidad para millones de ciudadanos”, señaló Iván García director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI.

El Día Nacional del Motociclista será un espacio de celebración y de conciencia colectiva, en el que se resalte la importancia de la seguridad vial, la responsabilidad en la conducción y el compromiso de la industria con el desarrollo sostenible del país.

Se espera que todas las marcas de motocicletas, así como los diferentes actores del sistema de movilidad —distribuidores, talleres, almacenes de repuestos y prestadores de servicios— se unan a esta conmemoración con actividades, reconocimientos, rodadas, campañas pedagógicas, promociones y descuentos especiales, de manera que la fecha se viva en todo el territorio nacional y contribuya a fortalecer una cultura positiva en torno al motociclismo.

Contexto: Estudio deja mal parados a motociclistas; se están pasando por alto tramite obligatorio que da para costosa multa e inmovilización
Las manifestaciones del 16 de septiembre congregaron a 1.000 motociclistas y 600 conductores de diferentes tipos de vehículos en la capital del país.
La motocicleta es e medio de transporte más utilizado en el país. | Foto: GUILLERMO TORRES

“El Día Nacional del Motociclista será una oportunidad para celebrar y generar conciencia sobre seguridad vial y movilidad responsable. Invitamos a marcas, distribuidores, talleres y almacenes de repuestos a sumarse con actividades y promociones que fortalezcan una cultura positiva en torno al motociclismo”, destacó Eduardo Visbal Rey, vicepresidente de Comercio Exterior en Fenalco.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nueva EPS se pronuncia tras orden de embargo; afiliados estarían afectados

2. Pareja de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, dejó contundente mensaje tras incómodo tema: “No se crean con el derecho”

3. Él es ‘Arepito’, el migrante colombiano que se hizo viral por su puesto de comidas callejeras en Canadá, esta es su historia

4. Ultimátum de Trump a Hamás: “No tendremos más opción que matarlos”

5. Desdicha para James Rodríguez tras estar con Colombia: su DT en León filtró qué le pasa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MotocicletasMotosmoterosmotociclistas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.