Las motos más vendidas en Colombia, durante septiembre, ¿llegarán al millón de unidades matriculadas?

Las cifras predicen un buen cierre de años teniendo en cuenta que se esperan varios eventos para impulsar la venta de estos vehículos.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

1 de octubre de 2025, 7:42 p. m.
Motos nuevas.
El sector de las motos sigue disparado en Colombia como una de las opciones para hacer frente a restricciones como el pico y placa. | Foto: Getty Images

El mercado de las motocicletas sigue siendo el que más se mueve en el amplio mundo automotriz en Colombia.

Al respecto, La Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco presentan el informe de registros de motocicletas nuevas en el país durante el mes de septiembre de 2025.

Según indicaron, durante este periodo se registraron en el país 102.831 motocicletas nuevas en Colombia, lo que significa un crecimiento del 50,11 % frente al mes de septiembre del año 2024.

Falso concesionario se desapareció con los carros y el dinero de más de 200 personas en Bogotá y Medellín: así operaba
Desde la pandemia, la venta de carros y motos es uno de los sectores que más se ha visto afectado.
Septiembre superó las 100.000 motocicletas registradas. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

En el acumulado, la industria de motocicletas en Colombia crece un 36,95 % al comparar los primeros nueve meses de 2025 con los de 2024.

De igual forma, al analizar las cifras entre agosto y septiembre de este mismo año, las matriculas de motocicletas nuevas en el país demostraron un crecimiento del 8,26 %.

En cuanto a fabricantes, Bajaj, Yamaha y Suzuki fueron las marcas de motocicletas más registradas en septiembre de 2025 en Colombia. La número logró una participación del 17,17 % del mercado.

De igual forma, los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca lideraron el registro de motocicletas en Colombia durante septiembre de 2025. En estos territorios, municipios como Sabaneta (Antioquia), Funza (Cundinamarca) y El Cerrito (Valle del Cauca) lideraron el ranking de poblaciones con el mayor número de motocicletas registradas.

Contrario a lo que sucedió en el mercado de los carros, julio de 2025 sigue siendo el mes con mejor comportameinto en ventas; en este caso, hace dos meses se comercializaron 112.214 motos nuevas, dejando a septiembre en el segundo lugar con 102.831, casi 10.000 unidades menos.

Según la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco , durante septiembre de 2025, la tendencia de compra de motocicletas nuevas se orientó en el segmento de cilindrada entre 101 CC y 125 CC, con un 49,54 %, seguida por el segmento entre los 151 CC y 200 CC (25,04 %).

Así mismo, el top 3 de los modelos de motocicletas con más registros en Colombia durante el último mes, quedó de la siguiente manera:

  • AK125NKD EIII de AKT: 7.207 (7,01 %).
  • GPD155-A (NMAX155) de YAMAHA 4.512 (4,39 %).
  • CT100 ES SPOKE de BAJAJ: 4.223 (4,11 %).

Cabe señalar que las primeros 10 modelos del listado representan el 34,82 % de los registros totales del noveno mes del año.

Petro dio orden que dispararía el precio de los carros nuevos en Colombia: "Es un asesinato"
Los motociclistas deben cumplir con las normas de seguridad para su protección y la del resto de personas y conductores a su alrededor.
Septiembre fue el segundo mes del año con mejores ventas de motos en el país. | Foto: Getty Images

¿Cómo está Colombia frente al mercado regional?

En el pasado mes de agosto, el mercado automotor regional de motocicletas reportó un crecimiento del 9,5 % en sus ventas, en comparación a agosto de 2024.

Colombia y Ecuador fueron los países con mayores incrementos, alcanzando 29,5 % y 22,3 %, respectivamente. Venezuela y Uruguay presentaron decrecimientos del 21,9 % y 6,8 %.

En el segmento de motocicletas de dos ruedas, Colombia, Ecuador y Perú lideraron los incrementos interanuales, con crecimientos durante este mes de 28,8 %, 22,0 % y 10,4 %, respectivamente. Uruguay y Chile decrecieron en este segmento con 7,1 % y 4,6 %.

Por otro lado, en el segmento de motocicletas de tres ruedas, Colombia, Perú y Uruguay mostraron aumentos interanuales del 69,6 %, 31,2 % y 30,8 %, respectivamente, al comparar con agosto del año pasado. En este segmento, ningún país decreció.

El fluido del carro que se vence y hay que cambiar cada dos años: la seguridad puede estar en riesgo y muchos lo desconocen
Conducir moto se puede convertir en una realidad para muchas mujeres.
Colombia sigue siendo uno de los países más fuertes en el mercado de motociclistas en la región. | Foto: 123rf

Finalmente, en el segmento de motocicletas de cuatro ruedas, Ecuador, Argentina y Colombia presentaron crecimientos del 79,5 %, 58,0 % y 38,9 %, respectivamente. Chile fue el único país que presentó decrecimiento con 28,8 %.

En lo que se refiere a la relación de número habitantes de cada país por las ventas de motocicletas, Colombia ocupa apenas el cuarto lugar, después de Venezuela, Uruguay y Argentina, un hecho que contrasta con la fortaleza del mercado local que, al cierre de este mismo mes, totalizó 712.323 unidades.

