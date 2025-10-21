Grupo de moteros confirmó decisión sobre multitudinaria caravana para celebrar Halloween en Bogotá

Para la celebración de Halloween, en Bogotá, han ido tomando fuerza las llamadas caravanas organizadas, especialmente, por grupos de motociclistas que han encontrado en esta fecha una oportunidad para lucir sus disfraces y salir en masa a tomarse las principales vías de la capital.

Caravanas de motociclistas en la noche de Halloween. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

En este sentido, uno de los más populares es el grupo Gonobikerreas, que en los últimos años ha convocado a miles de moteros para movilizarse por la ciudad, con duras consecuencias para la movilidad y el tráfico de la capital.

Ahora, para este año, la agrupación tomó una decisión clave luego de sostener diferentes reuniones con las autoridades de la ciudad y de analizar las condiciones en las que se encuentra Bogotá por cuenta de los múltiples frentes de obra abiertos de forma simultánea.

Gonobikerreas cancela la caravana para celebrar Halloween

A través de un comunicado publicado por Gonobikerreas, la dirección nacional de esta colectividad, informó a “todos sus integrantes, seguidores, simpatizantes y a la ciudadanía en general” que este año no se realizará la tradicional celebración del “Día del Payaso” en la ciudad de Bogotá.

“Tras un análisis detallado y una comunicación constante con la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía de Tránsito y Transporte, se ha determinado que las condiciones actuales de la ciudad no son propicias para desarrollar el evento este año”, indicaron en su comunicación.

El grupo Gonobikerreas informó que no habrá movilización este año. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Según explicaron, el alto volumen de obras viales y los problemas de movilidad que atraviesa Bogotá impiden garantizar la seguridad, la fluidez y el control necesarios para un evento de la magnitud que tradicionalmente reúne entre 15.000 y 23.000 participantes.

Asimismo, indicaron que ante la imposibilidad de emplear la zona contigua al estadio El Campín, no se cuenta con un espacio para concentrar este volumen de personas y, de igual manera, no hay un sector que cuente con las vías adecuadas de ingreso y salida para poder llevar a cabo dicha concentración.

“Por responsabilidad con nuestras autoridades, con los ciudadanos y con la propia comunidad motera, hemos decidido no realizar la caravana ni ningún tipo de actividad masiva asociada al ‘Día del Payaso’ en 2025″, agregaron en el comunicado.

De igual forma, desde Gonobikerreas aclararon que no serán responsables de eventos, caravanas o recorridos que se realicen y en los que utilicen su nombre o su imagen, pues han sido precisos en indicar que no realizarán ningún tipo de concentración.

“Queremos además hacer un llamado a la claridad pública en la ciudad de Bogotá: si durante los próximos días se llegaran a organizar caravanas, concentraciones o eventos que utilicen la figura del payaso, hagan alusión a nuestra celebración o empleen indebidamente el nombre de Gonobikerreas, aclaramos de manera enfática que no tienen relación alguna con nuestra organización en la capital del país. Gonobikerreas no participará ni avalará ninguna actividad de este tipo en Bogotá”, dijeron desde el grupo.

Caravanas de motociclistas en la noche de Halloween en Cali | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Para finalizar, la colectividad agradeció el acompañamiento de las autoridades y resaltó el compromiso con la ciudadanía y la convivencia en Bogotá.