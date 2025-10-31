Vehículos
🔴 EN VIVO | Movilidad en Bogotá: así avanza la ciudad tras nueva convocatoria de bloqueos por parte de motociclistas
Grupos de motociclistas anunciaron nuevas movilizaciones para rechazar restricciones impuestas por la Alcaldía.
Actualizaciones
8:00 a. m.:
Portal Américas funciona con normalidad
7:30 a. m.:
Accidente de tránsito com motociclista fallecido
6:00 a. m.:
Se espera concentración de motociclistas en Ágora
4:00 a. m.:
TransMilenio inicia operación sin novedad
Bogotá se prepara para una nueva jornada de bloqueos, luego de que un millón de personas resultarán afectadas por las manifestaciones de los motociclistas que se unieron para rechazar las restricciones impuestas para las motos durante el fin de semana de Halloween.
Portal Américas funciona con normalidad
TransMilenio confirma operación con normalidad de todo el sistema.
📍 Portal Américas
El Portal Américas y todo nuestro Sistema opera con normalidad de hora pico ✅
El equipo TransMi trabaja en diferentes puntos para que tu viaje sea más ágil, incluso con las obras en vía. 🚧
Accidente de tránsito com motociclista fallecido
Autoridades de tránsito atienden accidente entre un camión y un motociclista en el sur de Bogotá.
[07:01 a.m.] #AEstaHora | Se presenta siniestro vial con fatalidad entre camión y motociclista en la carrera 17A con calle 81F Sur.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 31, 2025
Se espera concentración de motociclistas en Ágora
Según lo anunciado por los motociclistas, a esta hora se espera concentración frente a Ágora, en la Avenida la Esperanza, para protestar por las medidas de la Alcaldía.
TransMilenio inicia operación sin novedad
El sistema, que este jueves se vio afectado durante todo el día, no presenta novedades en su operación.
Felices de iniciar un nuevo día con toda la energía y dispuestos a movernos por Bogotá, para alcanzar juntos todas tus metas.🏁
En el camino sonriamos y disfrutemos de la ciudad con #TransMilenio
