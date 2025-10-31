Suscribirse

🔴 EN VIVO | Movilidad en Bogotá: así avanza la ciudad tras nueva convocatoria de bloqueos por parte de motociclistas

Grupos de motociclistas anunciaron nuevas movilizaciones para rechazar restricciones impuestas por la Alcaldía.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

31 de octubre de 2025, 11:23 a. m.
Bogotá
Bogotá, Octubre 30 de 2025. Integrantes del gremio de moteros realizaron un plantón frente al centro de convenciones Ágora, en protesta por las restricciones impuestas por la Alcaldía de Bogotá con motivo de la celebración de Halloween | Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Actualizaciones

Bogotá se prepara para una nueva jornada de bloqueos, luego de que un millón de personas resultarán afectadas por las manifestaciones de los motociclistas que se unieron para rechazar las restricciones impuestas para las motos durante el fin de semana de Halloween.

Contexto: Motociclistas madrugan y convocan a ‘caravana de terror’ y cuatro bloqueos más; conozca puntos y horarios: “nos vieron la cara”

Portal Américas funciona con normalidad

TransMilenio confirma operación con normalidad de todo el sistema.

Accidente de tránsito com motociclista fallecido

Autoridades de tránsito atienden accidente entre un camión y un motociclista en el sur de Bogotá.

Se espera concentración de motociclistas en Ágora

Según lo anunciado por los motociclistas, a esta hora se espera concentración frente a Ágora, en la Avenida la Esperanza, para protestar por las medidas de la Alcaldía.

TransMilenio inicia operación sin novedad

El sistema, que este jueves se vio afectado durante todo el día, no presenta novedades en su operación.

