Motociclistas madrugan y convocan a ‘caravana de terror’ y cuatro bloqueos más; conozca puntos y horarios: “Nos vieron la cara”

Luego de la jornada de caos que vivió Bogotá este jueves, 30 de octubre, por cuenta de las movilizaciones de los motociclistas para rechazar las restricciones ordenadas por la Alcaldía de Bogotá, la ciudad amaneció.a la expectativa de lo que pueda suceder durante este viernes, 31 de octubre, pues se lanzó una nueva convocatoria para realizar concentraciones, caravanas y bloqueos.

Bogotá, Octubre 30 de 2025. Integrantes del gremio de moteros realizaron un plantón frente al centro de convenciones Ágora, en protesta por las restricciones impuestas por la Alcaldía de Bogotá con motivo de la celebración de Halloween | Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Uno de los líderes de los grupos de motociclistas, Ericson Arias, convocó a todos sus colegas y a los diferentes clubes que hay en la capital para salir a las calles y manifestarse contra el decreto que comenzó a regir desde la medianoche del miércoles pasado.

“Necesito a los dos millones de motociclistas, a todos los de los clubes, absolutamente todos, porque nos vieron la cara. Y esto debe quedar claro, señor Galán: si no hay motos, no hay carros en la calle”, dijo Arias.

Según se conoció, son cinco las concentraciones citadas y las cuales se desarrollarán durante todo el día, incluso, a las 8:00 p. m. se ha programado una caravana, justamente algo que quería evitar el alcalde Carlos Fernando Galán al emitir el decreto que provocó la molestia de los moteros.

Horario y lugar para las manifestaciones de motociclistas este viernes, 31 de octubre

Manifestación en contra del Decreto 528

Hora: 4:30 p. m.

Lugar: avenida Villavicencio con Autopista Sur

Plantón “Galán, el mundo nos mira”

Hora: 6:30 a. m.

Lugar: Ágora, avenida Esperanza #38-47

Movilización UD

Hora: 8:00 a. m.

Lugar: Universidad Distrital, sede Macarena

Triki Triki Halloween

Hora: 10:00 a. m.

Lugar: Plaza de Bolívar

Rodada del Terror

Hora: 8:00 p. m.

Lugar: Estadio El Campín

Bogotá, caos y afectación en TransMilenio

Este jueves, 30 de octubre, la ciudad vivió una jornada de caos y congestión vehicular por cuenta de los diferentes bloqueos y el plan tortuga que adelantaron algunos motociclistas en diferentes puntos de la ciudad.

Debido a esto, los reportes de las autoridades indican que resultaron afectadas cerca de un millón de personas que tuvieron que caminar para llegar a sus trabajos y regresar a sus casas.

El sistema de transporte de la capital, TransMilenio, presentó afectaciones durante toda la jornada y varias de sus estaciones y portales estuvieron cerradas a lo largo del día, provocando malestar entre la ciudadanía que intentaba desplazarse.

Pese a los bloqueos, manifestaciones y plan tortuga, el alcalde Carlos Fernando Galán reiteró que las restricciones se mantendrán y pidió la colaboración de la ciudadanía para acatar estas medidas que, como indicaron desde el distrito, son temporales y terminarán el próximo lunes a las 11:59 de la noche.

“Ejercer control no puede ser visto como un medio para joder a la gente, al contrario, es un medio para protegerla. [...] Durante los últimos cuatro años, el fin de semana de Halloween se ha convertido en un momento de miedo y de caos para muchos, y las rodadas de motos han generado hostigamientos, accidentes graves y homicidios”, dijo el mandatario.

Cabe recordar que no acatar la prohibición del parrillero y circular por ciertos corredores viales en determinados horarios, dará para la imposición de comparendo y la inmovilización del vehículo.