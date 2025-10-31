Vehículos
Motociclistas madrugan y convocan a ‘caravana de terror’ y cuatro bloqueos más; conozca puntos y horarios: “Nos vieron la cara”
Lo motociclistas protestan contra el decreto que emitió el alcalde Carlos Fernando Galán, en el que prohibe el parrillero y restringe la circulación de motocicletas.
Luego de la jornada de caos que vivió Bogotá este jueves, 30 de octubre, por cuenta de las movilizaciones de los motociclistas para rechazar las restricciones ordenadas por la Alcaldía de Bogotá, la ciudad amaneció.a la expectativa de lo que pueda suceder durante este viernes, 31 de octubre, pues se lanzó una nueva convocatoria para realizar concentraciones, caravanas y bloqueos.
Uno de los líderes de los grupos de motociclistas, Ericson Arias, convocó a todos sus colegas y a los diferentes clubes que hay en la capital para salir a las calles y manifestarse contra el decreto que comenzó a regir desde la medianoche del miércoles pasado.
“Necesito a los dos millones de motociclistas, a todos los de los clubes, absolutamente todos, porque nos vieron la cara. Y esto debe quedar claro, señor Galán: si no hay motos, no hay carros en la calle”, dijo Arias.
Según se conoció, son cinco las concentraciones citadas y las cuales se desarrollarán durante todo el día, incluso, a las 8:00 p. m. se ha programado una caravana, justamente algo que quería evitar el alcalde Carlos Fernando Galán al emitir el decreto que provocó la molestia de los moteros.
Horario y lugar para las manifestaciones de motociclistas este viernes, 31 de octubre
Manifestación en contra del Decreto 528
- Hora: 4:30 p. m.
- Lugar: avenida Villavicencio con Autopista Sur
Plantón “Galán, el mundo nos mira”
- Hora: 6:30 a. m.
- Lugar: Ágora, avenida Esperanza #38-47
Movilización UD
- Hora: 8:00 a. m.
- Lugar: Universidad Distrital, sede Macarena
Triki Triki Halloween
- Hora: 10:00 a. m.
- Lugar: Plaza de Bolívar
Rodada del Terror
- Hora: 8:00 p. m.
- Lugar: Estadio El Campín
Jajajaja el gomelo de full gas que le hizo campaña al burro con sueño se emputo 🤣🤣— Mi Carro🦜y Yo 🚚💨😎 (@Mi_carro_Yyo) October 31, 2025
Mucho se les advirtió, pero desde su burbuja de estrato 6 se creyeron el cuento de que los veía cómo iguales pic.twitter.com/sXIXoFBj8T
Bogotá, caos y afectación en TransMilenio
Este jueves, 30 de octubre, la ciudad vivió una jornada de caos y congestión vehicular por cuenta de los diferentes bloqueos y el plan tortuga que adelantaron algunos motociclistas en diferentes puntos de la ciudad.
Debido a esto, los reportes de las autoridades indican que resultaron afectadas cerca de un millón de personas que tuvieron que caminar para llegar a sus trabajos y regresar a sus casas.
El sistema de transporte de la capital, TransMilenio, presentó afectaciones durante toda la jornada y varias de sus estaciones y portales estuvieron cerradas a lo largo del día, provocando malestar entre la ciudadanía que intentaba desplazarse.
Pese a los bloqueos, manifestaciones y plan tortuga, el alcalde Carlos Fernando Galán reiteró que las restricciones se mantendrán y pidió la colaboración de la ciudadanía para acatar estas medidas que, como indicaron desde el distrito, son temporales y terminarán el próximo lunes a las 11:59 de la noche.
“Ejercer control no puede ser visto como un medio para joder a la gente, al contrario, es un medio para protegerla. [...] Durante los últimos cuatro años, el fin de semana de Halloween se ha convertido en un momento de miedo y de caos para muchos, y las rodadas de motos han generado hostigamientos, accidentes graves y homicidios”, dijo el mandatario.
Cabe recordar que no acatar la prohibición del parrillero y circular por ciertos corredores viales en determinados horarios, dará para la imposición de comparendo y la inmovilización del vehículo.
“Quienes incumplan esta restricción incurrirán en la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito, que corresponde a transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente.Esta conducta será sancionada con un comparendo por valor de 604.100 pesos y la motocicleta podrá ser inmovilizada”, dice el comunicado de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.