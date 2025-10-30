Distrito aclara cómo regirán las restricciones a motociclistas en Bogotá durante Halloween: así será el “amplio operativo”

La Alcaldía de Bogotá anunció que, durante el puente festivo de Halloween, habrá unas restricciones para los motociclistas en algunas vías que, según el distrito, han presentado siniestros viales y alteraciones al orden público durante estas fechas.

Para aclarar cómo funcionarán dichas medidas en la ciudad, habló Claudia Díaz Acosta, secretaría de Movilidad de Bogotá.

“Desde la media noche de hoy jueves 30 de octubre y hasta el lunes 3 de noviembre tendremos restricción total para las motocicletas que circulen con acompañante. Además, durante los mismos días, no podrán circular motocicletas entre las ocho de la noche y las cinco de la mañana en los principales corredores viales de la ciudad”, explicó la funcionaria.

Así mismo, Acosta advirtió que la Alcaldía desplegará un “amplio operativo” para hacer cumplir la medida en la capital del país.

“Desplegaremos un amplio operativo con puestos de control con la Policía Metropolitana de Bogotá y Policía de Tránsito, agentes civiles y guías de Movilidad en toda la ciudad”, explicó Acosta.

Dispositivo policial y gestores de diálogo rodean el Ágora, donde se realiza el Día Mundial de las Ciudades. Moteros indignados por las restricciones del fin de semana bloquean las vías de acceso al lugar. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Ybt87Ja1og — Revista Semana (@RevistaSemana) October 30, 2025

La secretaria de Movilidad también recordó que dichas medidas son preventivas, las cuales buscan mantener el orden público.

“En Bogotá, queremos que Halloween sea una celebración tranquila y segura, no una fecha marcada por tragedias en las vías o desórdenes en la ciudad, como históricamente lo ha sido; no queremos lamentar muertes, que se pueden evitar, causadas por siniestros o riñas callejeras”, agregó.

Estas son las medidas transitorias y preventivas que implementamos en Bogotá para proteger la vida, garantizar la seguridad vial y preservar el orden público durante este fin de semana de Halloween. pic.twitter.com/FFJ7A7Pnpd — Claudia Díaz Acosta (@ClaudiaDiazAco1) October 30, 2025

Alcalde Carlos Fernando Galán lanza advertencia a los moteros

La movilidad en varias zonas de la ciudad amaneció este jueves, 30 de octubre, caótica, debido a los bloqueos que adelantan los moteros en varias vías de la ciudad.

Sin embargo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, advirtió que las restricciones anunciadas se mantendrán a pesar de los bloqueos que realizan los motociclistas en varias zonas de Bogotá.

“Son unas medidas que hemos tomado en Bogotá en razón a mantener el orden público y la seguridad. Estas son medidas temporales por este fin de semana solamente y que buscan garantizar que tengamos orden. Bogotá necesita orden. Necesitamos que la gente que se mueve en las vías respete las normas de tránsito”, dijo Galán en Noticias caracol.

Y agregó el mandatario de los capitalinos: “Acá nos ponemos de acuerdo si hay la garantía de ejercer autoridad y respeto por las normas”.