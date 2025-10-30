BOGOTÁ
Alcalde Carlos Fernando Galán le envió claro mensaje a moteros que bloquean vías de Bogotá este jueves, 30 de octubre
Varias vías de Bogotá están bloqueadas, luego de las restricciones impuestas a motociclistas durante el fin de semana de Halloween.
Varios puntos de Bogotá son un caos en movilidad, esta mañana de jueves 30 de octubre, mientras motociclistas bloquean vías en protesta por las recientes medidas anunciadas por la Alcaldía de Bogotá para el fin de semana de Halloween.
Lo anterior ha generado serias afectaciones en las troncales Sur y Américas de TransMilenio, lo que ha llevado a que miles de personas tengan que caminar para poder llegar a sus trabajos y universidades.
En medio del caos que vive la ciudad, el alcalde Carlos Fernando Galán envió un mensaje a los moteros: les dijo que se mantienen las restricciones por la celebración de Halloween.
“Son unas medidas que hemos tomado en Bogotá en razón a mantener el orden público y la seguridad en Bogotá. Estas son medidas temporales por este fin de semana solamente y que buscan garantizar que tengamos orden. Bogotá necesita orden. Necesitamos que la gente que se mueve en las vías respeten las normas de tránsito”, dijo Galán en Noticias caracol.
El mandatario de los capitalinos también manifestó que cuando “hay gente que no quiere el control, rechaza el control y rechaza la autoridad”, no se llega a ningún acuerdo.
“Acá nos ponemos de acuerdo si hay la garantía de ejercer autoridad y respeto por las normas”, agregó Galán en el noticiero citado anteriormente.
Vale destacar que las medidas anunciadas por el Distrito contra los moteros son las siguientes:
- Restricción de circulación en la ciudad para las motocicletas con acompañante, desde las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre de 2025.
- Restricción de circulación para todas las motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. de cada día del fin de semana (del jueves 30 de octubre al lunes 3 de noviembre), en estos corredores: autopista Norte, autopista Sur, NQS, avenida Boyacá, avenida Ciudad de Cali, avenida Primero de Mayo, avenida Las Américas, avenida Suba, calle 26 (avenida El Dorado), calle 80, carrera Séptima, carrera 68, Avenida Centenario (Calle 13), avenida Guayacanes, avenida Esperanza, avenida Villavicencio, avenida Circunvalar, calle 53, calle 63, carrera 60.