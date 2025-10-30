Alcalde Carlos Fernando Galán le envió claro mensaje a moteros que bloquean vías de Bogotá este jueves, 30 de octubre

Varios puntos de Bogotá son un caos en movilidad, esta mañana de jueves 30 de octubre, mientras motociclistas bloquean vías en protesta por las recientes medidas anunciadas por la Alcaldía de Bogotá para el fin de semana de Halloween.

Lo anterior ha generado serias afectaciones en las troncales Sur y Américas de TransMilenio, lo que ha llevado a que miles de personas tengan que caminar para poder llegar a sus trabajos y universidades.

En medio del caos que vive la ciudad, el alcalde Carlos Fernando Galán envió un mensaje a los moteros: les dijo que se mantienen las restricciones por la celebración de Halloween.

Conductor que incumpla la medida se expone a un comparendo por valor de 604.100 pesos y la motocicleta podrá ser inmovilizada. | Foto: Guillermo Torres /Semana

“Son unas medidas que hemos tomado en Bogotá en razón a mantener el orden público y la seguridad en Bogotá. Estas son medidas temporales por este fin de semana solamente y que buscan garantizar que tengamos orden. Bogotá necesita orden. Necesitamos que la gente que se mueve en las vías respeten las normas de tránsito”, dijo Galán en Noticias caracol.

El mandatario de los capitalinos también manifestó que cuando “hay gente que no quiere el control, rechaza el control y rechaza la autoridad”, no se llega a ningún acuerdo.

“Acá nos ponemos de acuerdo si hay la garantía de ejercer autoridad y respeto por las normas”, agregó Galán en el noticiero citado anteriormente.

Vale destacar que las medidas anunciadas por el Distrito contra los moteros son las siguientes: