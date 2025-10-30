Suscribirse

BOGOTÁ

Alcalde Carlos Fernando Galán le envió claro mensaje a moteros que bloquean vías de Bogotá este jueves, 30 de octubre

Varias vías de Bogotá están bloqueadas, luego de las restricciones impuestas a motociclistas durante el fin de semana de Halloween.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
30 de octubre de 2025, 3:04 p. m.
Alcalde Carlos Fernando Galán
El alcalde Carlos Fernando Galán se dirigió a los moteros. | Foto: Colprensa

Varios puntos de Bogotá son un caos en movilidad, esta mañana de jueves 30 de octubre, mientras motociclistas bloquean vías en protesta por las recientes medidas anunciadas por la Alcaldía de Bogotá para el fin de semana de Halloween.

Lo anterior ha generado serias afectaciones en las troncales Sur y Américas de TransMilenio, lo que ha llevado a que miles de personas tengan que caminar para poder llegar a sus trabajos y universidades.

Contexto: EN VIVO| Movilidad en Bogotá: servicio en TransMilenio sigue sin operar en varias estaciones por protestas de motociclistas

En medio del caos que vive la ciudad, el alcalde Carlos Fernando Galán envió un mensaje a los moteros: les dijo que se mantienen las restricciones por la celebración de Halloween.

Motociclistas protestan en la capital debido a que la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 270 de 2022, por medio del cual extiende la restricción del parrillero hombre en la ciudad hasta el próximo 31 de diciembre. Julio 7 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Conductor que incumpla la medida se expone a un comparendo por valor de 604.100 pesos y la motocicleta podrá ser inmovilizada. | Foto: Guillermo Torres /Semana

“Son unas medidas que hemos tomado en Bogotá en razón a mantener el orden público y la seguridad en Bogotá. Estas son medidas temporales por este fin de semana solamente y que buscan garantizar que tengamos orden. Bogotá necesita orden. Necesitamos que la gente que se mueve en las vías respeten las normas de tránsito”, dijo Galán en Noticias caracol.

El mandatario de los capitalinos también manifestó que cuando “hay gente que no quiere el control, rechaza el control y rechaza la autoridad”, no se llega a ningún acuerdo.

Contexto: Motociclistas responden a prohibición de parrillero: preparan bloqueos y concentraciones; estos son los puntos de encuentro

Acá nos ponemos de acuerdo si hay la garantía de ejercer autoridad y respeto por las normas”, agregó Galán en el noticiero citado anteriormente.

Vale destacar que las medidas anunciadas por el Distrito contra los moteros son las siguientes:

  • Restricción de circulación en la ciudad para las motocicletas con acompañante, desde las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre de 2025.
  • Restricción de circulación para todas las motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. de cada día del fin de semana (del jueves 30 de octubre al lunes 3 de noviembre), en estos corredores: autopista Norte, autopista Sur, NQS, avenida Boyacá, avenida Ciudad de Cali, avenida Primero de Mayo, avenida Las Américas, avenida Suba, calle 26 (avenida El Dorado), calle 80, carrera Séptima, carrera 68, Avenida Centenario (Calle 13), avenida Guayacanes, avenida Esperanza, avenida Villavicencio, avenida Circunvalar, calle 53, calle 63, carrera 60.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bolsa Mercantil aclara su papel en la licitación del servicio de vigilancia del IDRD: “No se adjudican contratos ni se seleccionan ganadores”

2. Famosa actriz anunció que será mamá por primera vez y publicó conmovedor video de la noticia: “El más importante”

3. Junior perdió, pero un hincha celebró en el Metropolitano: les pidió matrimonio a dos mujeres y todo se vio en vivo

4. Exsubdirector del DAS, Emiro Rojas, fue condenado en la Corte Suprema por tortura a la periodista Claudia Julieta Duque

5. ‘Berghain’ de Rosalía, Björk e Yves Tumor: letra, video y significado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Carlos Fernando GalánProtestasmoteros

Noticias Destacadas

Bogotá, Octubre 30 de 2025. En inmediaciones del Portal Américas, integrantes del gremio de moteros realizan bloqueos intermitentes sobre la Avenida Ciudad de Cali con Avenida Villavicencio, en protesta por las restricciones impuestas por la Alcaldía de Bogotá con motivo de la celebración de Halloween.

La multa que deben pagar motociclistas por no cumplir restricción de parrillero: terror para el bolsillo en Halloween

Alcalde Carlos Fernando Galán

Alcalde Carlos Fernando Galán le envió claro mensaje a moteros que bloquean vías de Bogotá este jueves, 30 de octubre

Redacción Nación
La Secretaría de Educación defendió el proceso para la adquisición de estos equipos tras señalar que se ajustó a los requerimientos legales.

Cuatro directivos de la Secretaría de Educación en la lupa de la Personería de Bogotá por presuntas irregularidades en millonario contrato

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.