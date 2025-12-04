Grave accidente entre un Ferrari y un motociclista en la vía La Calera-Sopó: esto se sabe

Un grave accidente se presentó entre un Ferrari 488 de color amarillo y un motociclista, en la vía La Calera-Sopó (Cundinamarca), a la altura del cruce de Márquez.

En imágenes que circulan en las redes sociales sobre este siniestro vial, se observa a uno de los ocupantes de la moto en un costado de la vía, al parecer sin vida, y el Ferrari metros más adelante con serios daños en la parte frontal, incluido el parabrisas.

Si bien por el momento se desconocen las causas puntuales de este grave accidente, todo parece indicar que estaría relacionado con exceso de velocidad.

En cuanto a la identidad de la persona que habría fallecido, aún se desconoce. Al lugar arribaron las autoridades de Tránsito, quienes acordonaron el punto y se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió todo.

Por lo tanto, se le recomienda a los conductores tomar vías alternas, mientras se habilita totalmente el camino.

#ATENTOS. Grave accidente de tránsito en vía La Calera-Sopó (C/marca). Lujoso Ferrari perdió el control y terminó arrollando par de motociclistas y, al parecer, también a varios ciclistas que transitaban por la zona. Organismos de socorro atienden a los heridos en medio del caos. pic.twitter.com/fVO4jqiB85 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 4, 2025

A propósito de ese accidente, este miércoles 3 de diciembre también se presentó otro grave en la Vía al Mar, en el cruce que conduce al corregimiento de Córdoba, justo en la salida del municipio de Buenaventura, Valle del Cauca.

En ese accidente resultaron involucrados un tractocamión, un camión cisterna y dos vehículos particulares.