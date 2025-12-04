Suscribirse

Nación

Grave accidente entre un Ferrari y un motociclista en la vía La Calera-Sopó: esto se sabe

El sinestro vial se registró en horas de la mañana de este jueves, 4 de diciembre.

Redacción Nación
4 de diciembre de 2025, 8:27 p. m.
Accidente en vía La Calera-Sopó
El accidente en vía La Calera-Sopó. | Foto: Tomada de la cuenta en X: @ColombiaOscura

Un grave accidente se presentó entre un Ferrari 488 de color amarillo y un motociclista, en la vía La Calera-Sopó (Cundinamarca), a la altura del cruce de Márquez.

En imágenes que circulan en las redes sociales sobre este siniestro vial, se observa a uno de los ocupantes de la moto en un costado de la vía, al parecer sin vida, y el Ferrari metros más adelante con serios daños en la parte frontal, incluido el parabrisas.

Contexto: Fuerte accidente en Boyacá: camión embistió a dos vehículos en el peaje de Tuta

Si bien por el momento se desconocen las causas puntuales de este grave accidente, todo parece indicar que estaría relacionado con exceso de velocidad.

En cuanto a la identidad de la persona que habría fallecido, aún se desconoce. Al lugar arribaron las autoridades de Tránsito, quienes acordonaron el punto y se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió todo.

Por lo tanto, se le recomienda a los conductores tomar vías alternas, mientras se habilita totalmente el camino.

A propósito de ese accidente, este miércoles 3 de diciembre también se presentó otro grave en la Vía al Mar, en el cruce que conduce al corregimiento de Córdoba, justo en la salida del municipio de Buenaventura, Valle del Cauca.

Contexto: Accidente en Boyacá deja dos niños muertos; tractocamión chocó contra una casa en Paz del Río

En ese accidente resultaron involucrados un tractocamión, un camión cisterna y dos vehículos particulares.

Este siniestro vial se registró en horas de la tarde de este miércoles, 3 de diciembre
Este siniestro vial se registró en horas de la tarde de este miércoles, 3 de diciembre. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @H75Harry / API

