Sudamérica y Europa, mejores mercados para Volkswagen y Mercedes-Benz: ¿cómo les fue en EE. UU. y China?

Ambas firmas, de origen europeo, tuvieron resultados positivos en Sudamérica y el Viejo Continente; aranceles de Trump complicaron ventas en EE. UU.

Camilo Eduardo Castro Cetina

13 de enero de 2026, 1:05 p. m.
Volkswagen y Mercedes-Benz encontraron en Europa y Sudamérica los mejores mercados en 2025
El Grupo Mercedes-Benz vendió 2.160.000 coches y furgonetas en 2025, con un aumento del 7 % en las entregas respecto a 2024, en un contexto marcado por los aranceles de Estados Unidos y la competencia en el mercado.

La marca de la estrella tuvo un crecimiento sobresaliente en el mercado europeo y sudamericano. Foto: Suministradas por Mercedes-Benz

Las ventas globales de vehículos eléctricos de Mercedes-Benz alcanzaron las 197.300 unidades, un 4 % menos que en el año anterior, según ha informado la firma alemana en un comunicado este lunes.

Mercedes-Benz Cars, la división de coches, entregó 1,8 millones de unidades en 2025, con un sólido crecimiento en Europa, Sudamérica (+54 %) y los Estados del Golfo (+3 %), mientras que las ventas en China se mantuvieron por debajo del año anterior. En EE.UU., las entregas a clientes alcanzaron las 303.200 unidades (+1 %).

Las ventas de vehículos de alta gama en 2025 alcanzaron las 268.000 unidades, lo que representa una participación del 15 % en las ventas totales.

En Europa, Mercedes-Benz Cars alcanzó su mayor cifra histórica de ventas de vehículos electrificados en 2025, lo que se tradujo en una cuota de mercado del 40 %. En muchos mercados, como Francia, Dinamarca, India y Australia, la compañía vendió más vehículos eléctricos de batería (VEB) que nunca.

De su lado, las ventas de furgonetas Mercedes-Benz aumentaron hasta 359.100 unidades. “En un mercado altamente dinámico y volátil, cerramos el año con un sólido desempeño en ventas, gracias a nuestra sólida cartera de productos”, destacó el director de Ventas y Marketing de Mercedes-Benz Vans, Sagree Sardien.

La marca viene sorteando soluciones para enfrentar la demanda en EE. UU. Foto: NurPhoto via Getty Images

Volkswagen: Sudamérica da impulso a la marca

Las ventas del Grupo Volkswagen cayeron un 0,5% en 2025 respecto al año anterior, hasta comercializar casi 9 millones de vehículos en todo el mundo, lastrado por el débil desempeño en China y Estados Unidos.

Aunque el mayor fabricante de automóviles de Europa registró un crecimiento de sus ventas en el continente, estas fueron insuficientes para compensar los descensos en China y Norteamérica.

“Por encima de todo, la intensa situación competitiva en China, así como los aranceles y el fin de las subvenciones a los vehículos eléctricos en Estados Unidos, perjudicaron nuestro negocio”, ha señalado el Grupo Volkswagen.

En China, donde el grupo se enfrenta a una dura competencia en materia de precios por parte de los fabricantes locales de coches eléctricos, Volkswagen entregó 2,69 millones de vehículos en 2025, lo que supone un descenso del 8 % con respecto al año precedente.

En Norteamérica, donde los fabricantes de automóviles europeos están sufriendo los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, las entregas cayeron un 10,4 %, hasta los 946.800 vehículos.

Mientras, en Europa, el grupo registró un claro aumento, con 3,38 millones de vehículos entregados en todas las marcas, un 3,8 % más que en 2024. En Sudamérica, el aumento fue aún mayor, del 11,6 %, hasta alcanzar los 663.000 vehículos.

Volkswagen ha perdido terreno en el mercado chino, uno de los más importantes para la compañía. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

En el cuarto trimestre, las entregas globales cayeron casi un 5 %, hasta los 2,38 millones de vehículos. En China, el descenso fue del 17,4 %, hasta solo 720.000 coches, y en Norteamérica también cayó un 17,4 %, hasta los 238.000 vehículos.

Noticias Destacadas