Aumento del salario mínimo podría cambiar la forma cómo se venden los carros en Colombia: “Niveles inviables”

Colombia cerró un 2025 superando las 250.000 unidades matriculadas en el año, cifra que superó lo logrado en 2024 y que reafirma la tendencia al crecimiento que se se ha sostenido por tres años consecutivos.

Concesionarios alertan por consecuencias para el gremio tras incremento del salario mínimo. Foto: 123RF

Pese a esto, y al buen ambiente que tiene el sector gracias a estos resultados, entre los concesionarios hay preocupación debido a las medidas que el gobierno ha tomado en materia laboral y tributaria.

“Por fuera de toda lógica y racionalidad económica, los empresarios del país tendrán que repensar la estructura de sus negocios pues ante el desbordamiento de costo laboral, así como del impositivo, la rentabilidad se reduce a niveles inviables”, explicó Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores - Aconauto.

Quijano se refiere a que ese incremento exagerado de casi una cuarta parte del salario mínimo golpea fuertemente a los concesionarios de automotores porque las nóminas de estos negocios tienen una importante proporción de personal asalariado de ese nivel de remuneración (personal técnico, contact center y vigilancia, entre otros).

Desde Aconauto creen que se trata de un "aumento salarial desbordado" Foto: Getty Images/Westend61

Así, señalaron desde el gremio, los distribuidores de vehículos se verán obligados a diversificar sus negocios, especialmente en el área de posventa, en el sentido de tener que renunciar a su característica monomarca a cambio del concepto multimarca, pues ante el alto costo laboral se hará necesario atender vehículos de más de una firma para mantener la rentabilidad.

Esta medida conlleva renegociación con la fábricas y los importadores para soportar las importantes inversiones que se requerirán en adecuación de la infraestructura, adquisición de equipos y herramienta especializados, capacitación del personal, así como de inventario de repuestos e insumos.

“Más impuestos, menos carros”

Así mismo, y en contravía de la dinámica de los mercados, el incremento del Impoconsumo del 8 al 19 por ciento en vehículos, que consta en el decreto 1474 del 29 de diciembre pasado, aleja los automotores del consumidor final porque es bien sabido que, a mayor precio menos ventas.

Esta medida, explica Aconautos, se da en “la mediocre gestión de la Dian en su tarea de recaudar impuestos, que lleva tres años por debajo de sus propias metas, y que el mismo director de esa entidad calcula el desfase de 2025 en 11 billones de pesos”.

La venta de carros en Colombia podría cambiar debido a las nuevas condiciones laborales. Foto: Getty Images

Al respecto, Aconauto hizo un llamado a la “racionalidad de las cifras y de los indicadores”, y rechazó “la toma de medidas por decreto que por su carácter inconsulto rayan en la improvisación que destruye los mercados, aplaza las decisiones de compra y marchita la inversión. Por el contrario, lo que necesita el país es renovar su parque automotor, que aqueja un promedio de 19 años de uso, mediante la ampliación del mercado a través de un programa de reposición que, mediante el subsidio de la tasa de interés y la reducción de la carga impositiva, se supere el esquivo récord de 2014, cuando el mercado absorbió 325 mil unidades y el Estado recaudó importantes recursos para el erario".