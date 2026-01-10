Cinco objetos que eran indiscutibles en los carros y que de un día para otro desaparecieron: ¿Los extraña?

El mundo automotriz ha venido avanzando a pasos acelerados en los últimos años: la aparición de las nuevas formas de propulsión, la llegada de sistemas de conducción autónoma, la incorporación de radares y sensores, los modernos sistemas de infoentretenimiento y la incursión de la inteligencia artificial en los vehículos han cambiado para siempre la forma como las personas se relacionan con los automotores.

Las viejas caseteras fueron reemplazadas por reproductores de CD, los cuales también ya son obsoletos. Foto: Future via Getty Images

Esta avalancha tecnológica también ha ido relegando ciertas funciones y dispositivos, que durante décadas fueron comunes en los vehículos y que en su momento fueron lo más avanzado de la época.

Ahora, por comodidad, eficiencia, seguridad o por cambio en los hábitos de los conductores, hay objetos que simplemente dijeron adiós y que las nuevas generaciones ni siquiera conocen.

Esta modernización acelerada, que aunque es calificada como favorable, no ha sido ajena a la crítica, pues el excesivo minimalismo que hoy está presente en los autos ha incomodado a quienes aún confían y necesitan de los botones y las perillas para subir o bajar el volumen de la radio, activar el aire acondicionado o controlar una ventana.

Cinco objetos que fueron tendencia y ya no existen en los carros

Radios con reproductores de cassette o dispositivos de audio obsoletos

Durante décadas, el reproductor de cassettes fue una parte esencial del viaje en carretera. La música es clave para cualquier trayecto en carretera y era, casi que obligatorio, animar los recorridos con estas cintas.

Aunque parecían indestronables, la llegada de los CDs, MP3s y la transmisión Bluetooth, hicieron a un lado a estos dispositivos.

Ahora, la mayoría de los automóviles modernos ya no incluyen caseteras ni lectores de CD, reemplazados por sistemas de entretenimiento digital con conectividad móvil y pantallas táctiles.

Desaparecieron las curiosas ventanas de Alivio y manivelas

Las ventanas de alivio eran esos pequeños cristales triangulares que se podían abrir independientemente para mejorar la ventilación; en el pasado fueron un componente estándar antes de que el aire acondicionado se convirtiera en algo habitual.

Junto con estas, las manivelas para abrir las ventanas manualmente eran comunes. Sin embargo, con la popularización de las ventanas eléctricas y sistemas de climatización integrados, estos elementos desaparecieron casi por completo de los vehículos modernos.

El Renault 4 era uno de los autos preferidos entre las familias. Foto: Universal Images Group via Getty

Además de mejorar la comodidad, las ventanas eléctricas contribuyen a diseños aerodinámicos más eficientes y a una experiencia de usuario más intuitiva.

Rueda de repuesto de tamaño completo

Hasta no hace mucho, llevar una rueda de repuesto de tamaño completo en el baúl era una norma. Proporcionaba seguridad y la capacidad de seguir conduciendo sin restricciones después de una pinchadura. Hoy en día, muchos fabricantes optan por ruedas más pequeñas (“donuts”) o incluso kits de reparación de neumáticos, con el objetivo de ahorrar espacio, reducir peso y mejorar la eficiencia del combustible.

Aunque tiene ventajas en términos de economía y diseño, algunos conductores extrañan la confiabilidad que ofrecía una llanta completa, especialmente en viajes largos o zonas remotas.

Encendedores y ceniceros

Los encendedores eléctricos y ceniceros integrados fueron durante décadas una característica estándar en los autos, reflejando en parte que fumar era un hábito social común, incluso dentro de los vehículos.

Con el tiempo, el declive del tabaquismo y una mayor conciencia sobre la salud hicieron que estas piezas se volvieran obsoletas.

Hoy los espacios que ocupaban se utilizan para puertos USB, compartimentos de almacenamiento o incluso sistemas electrónicos avanzados.

Transmisiones manuales y palanca de cambios tradicional

Aunque todavía existen en algunos modelos deportivos o de nicho, las transmisiones manuales han sufrido un fuerte declive en la industria automotriz global.

Los hábitos de consumo se han inclinado hacia vehículos automáticos. Foto: Getty Images

En 1980, los vehículos con caja de cambios manual representaban alrededor del 35 % de los autos nuevos; para 2021 esta cifra se redujo a menos del 1 %, ya que los consumidores prefieren la comodidad de las transmisiones automáticas y los fabricantes buscan optimizar rendimiento y eficiencia.

Acompañando esta tendencia, muchas marcas han sustituido las palancas de cambio tradicionales por controles electrónicos, como selectores giratorios o botones, liberando espacio en la cabina y dando un aspecto más moderno.