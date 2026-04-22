Así regirá el pico y placa en Cali este jueves 23 de abril: evite multas y sanciones

A inicios de año, la Secretaría de Movilidad Distrital de Cali dio a conocer la medida de pico y placa que regirá durante el primer semestre en la capital del Valle del Cauca. La restricción vehicular se implementó desde el pasado 5 de enero.

La normativa indica que el pico y placa mantendrá un horario habitual de 6:00 a. m. a 7:00 de la noche, de lunes a viernes. Los vehículos podrán circular libremente durante los fines de semana y días festivos.

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La restricción abarca únicamente a los vehículos particulares y, según el decreto, la rotación actual se conservará hasta el 30 de junio de este año. Las multas por incumplir el pico y placa en la ciudad de Cali corresponden a medio salario mínimo.

Pico y placa este jueves 23 de abril

La medida indica que los vehículos particulares que terminen en las placas 7 y 8 no podrán circular por la ciudad en el horario de la restricción. Los carros que finalicen en placas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0 podrán transitar sin límites.

La sanciones corresponden a medio salario mínimo. Foto: Suministrada a SEMANA.

Los vehículos que están exentos de la normativa del pico y placa son aquellos de emergencia y socorro, como ambulancias, unidades de bomberos o Cruz Roja. De igual manera, los de servicio oficial, diplomáticos y consulares no deben cumplir la medida.

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Más vehículos exentos

Automóviles que transporten a personas con movilidad reducida o discapacidad que cuenten con acreditación.

Carros eléctricos o híbridos.

Vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco toneladas.Usuarios que liquiden la tasa de congestión o contaminación.

Motocicletas.

La Secretaría de Movilidad recomendó a los usuarios de vehículos particulares que revisen los canales oficiales antes de salir y verifiquen la información del pico y placa.