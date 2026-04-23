El pronóstico nacional anticipa un día de alta nubosidad y precipitaciones en regiones como la Pacífica, Andina, Orinoquía, Amazonía y sectores del Caribe.

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Clima en Colombia: regiones con mayor riesgo de lluvias y nubosidad en las próximas 24 horas

El panorama meteorológico en Colombia estará marcado en las próximas 24 horas por una alta presencia de nubosidad y lluvias de variada intensidad en buena parte del territorio nacional.

Se presentará una mayor concentración de precipitaciones en horas de la tarde, la noche y la madrugada, según el pronóstico oficial.

En la región Pacífica, se prevé cielo mayormente nublado con lluvias entre moderadas y localmente fuertes, especialmente en horas de la tarde y noche.

Los eventos más intensos se esperan en sectores del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, mientras que en el océano Pacífico las precipitaciones podrían mantenerse de forma persistente.

En la región Andina, el pronóstico también es de cielos mayormente nublados a cubiertos, con lluvias moderadas a fuertes y persistentes.

Este fenómeno se presentará en amplias zonas de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila y sectores de Caldas, Risaralda y Quindío, principalmente durante la tarde y la noche.

Por su parte, la Orinoquía tendrá condiciones mayormente nubladas con lluvias entre moderadas y fuertes en departamentos como Meta, Casanare, Arauca y Vichada.

En la Amazonía se esperan precipitaciones persistentes, especialmente en Putumayo, Caquetá, Guaviare y zonas de Vaupés, Amazonas y Guainía.

En la región Caribe se anticipa un cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibilidad de lluvias de intensidad variable.

Los mayores acumulados podrían registrarse en Córdoba, Bolívar, Magdalena, Cesar y La Guajira.

También se prevén lluvias ligeras a moderadas en zonas dispersas de Atlántico y en algunos sectores de Sucre, principalmente en la tarde y la noche.

Sobre el mar Caribe colombiano, aunque predominarán condiciones de tiempo seco en gran parte del área, no se descartan lluvias recurrentes en el golfo de Urabá y zonas costeras de Córdoba, especialmente hacia la madrugada.

Cielos mayormente nublados y lluvias intermitentes se esperan en Bucaramanga durante la tarde, según el pronóstico del clima. Foto: Getty Images

Este será el clima en las principales ciudades de Colombia

En las principales capitales del país, el comportamiento del clima será igualmente variable:

En Barranquilla, se esperan cielos entre parcial y mayormente nublados , con lluvias ligeras intermitentes en la tarde y noche.

, con lluvias ligeras intermitentes en la tarde y noche. Bucaramanga tendrá condiciones nubladas con lloviznas y algunas lluvias más intensas en la tarde.

Cali registrará nubosidad y lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y noche.

Cartagena tendrá predominio de tiempo seco, aunque no se descartan lluvias en la tarde.

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