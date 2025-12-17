Bogotá

¿Ha sentido mucho frío en Bogotá? Anuncian fenómeno: “El cielo se cubrirá”

La altas temperaturas tiene a los capitalinos andando bien abrigados.

Redacción Nación
17 de diciembre de 2025, 5:00 p. m.
Imagen compartida por el meteorólogo Max Henríquez
Imagen compartida por el meteorólogo Max Henríquez Foto: Tomada de la cuenta en X: @HenriquezMax

Por estos días, los bogotanos han venido sintiendo bastante frío, sobre todo, en horas de la tarde-noche. Un frío fuera de lo común que recuerda a la Bogotá de años pasados, donde los sacos, las ruanas y la bufandas no podían faltar en el vestuario de los ciudadanos.

Precisamente, esta mañana de miércoles, 17 de diciembre, el reconocido meteorólogo Max Henríquez anunció que en Bogotá se presentará un fenómeno que impedirá que se sigan presentando heladas.

“Ha cambiado la circulación atmosférica desde Suramérica. El sistema de alta presión de Argentina está moviendo las masas húmedas desde el Brasil hacia la cordillera Oriental. Van a registrarse lloviznas y lluvias en Bogotá más tarde y el cielo se cubrirá impidiendo las heladas”, dijo puntualmente Henríquez a través de su cuenta en X.

El reporte del Ideam para este miércoles

En su reporte diario, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anunció que para la mañana de este miércoles, 17 de diciembre, se anticipan condiciones secas con nubosidad variable e intervalos de sol.

Entre tanto, el Ideam prevé un incremento de la nubosidad con lluvias de variada intensidad en sectores del norte, sur y oriente, mientras que en el resto de la ciudad se pronostica cielo nublado con lloviznas esporádicas.

En las primeras horas de la noche se prevé cielo nublado con lluvias ligeras en norte, oriente y sur, y lloviznas intermitentes en las demás zonas. Posteriormente, disminución de nubosidad y predominio de tiempo seco”, agregó el Ideam.

El clima en otras ciudades, según el Ideam

  • Barranquilla: Tiempo seco con escasa nubosidad durante toda la jornada. (T. máx.: 33 °C.).
  • Cartagena: Predominará tiempo seco con nubosidad variable; posibles lluvias ocasionales en la tarde. (T. máx.: 32 °C.).
  • Medellín: Mañana seca; en la tarde son posibles lluvias. Noche mayormente seca. (T. máx.: 28 °C.).
  • Tunja: Tiempo seco con cielo parcialmente nublado durante la jornada. (T. máx.: 20 °C.).
  • Bucaramanga: Persistirá tiempo seco en gran parte del día; al final de la tarde o en la noche podrían presentarse lloviznas o lluvias ocasionales. (T. máx.: 28 °C.).
  • Cali: Condiciones mayormente secas; en la tarde se prevén lloviznas o lluvias de variada intensidad. (T. máx.: 30 °C.).

Clima en Bogotá

